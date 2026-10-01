Đưa dịch vụ phục hồi chức năng về gần dân

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tặng hoa chúc mừng UBND xã Ba Vì và Trạm Y tế xã tại buổi khai trương. Ảnh: Vân Linh

Điểm tựa y tế ngay tại cơ sở

Xã Ba Vì có địa bàn rộng, dân số gần 27.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,8%.

Qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 400 người khuyết tật và người yếu thế, chiếm 1,5% dân số. Đáng chú ý, địa phương có nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh lý cơ xương khớp, di chứng sau tai biến mạch máu não... đòi hỏi quá trình phục hồi chức năng diễn ra thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Ban Tổ chức trao tặng quà cho người khuyết tật, người yếu thế. Ảnh: Vân Linh

Trước đây, người bệnh thường phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên, vừa tốn kém chi phí, mất thời gian, vừa tạo áp lực lớn cho gia đình trong khâu chăm sóc. Việc đưa mô hình phục hồi chức năng về trạm y tế xã đã tháo gỡ trực tiếp "nút thắt" này, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật ngay tại nơi sinh sống.

Để vận hành mô hình hiệu quả, Trạm Y tế xã Ba Vì đã chủ động chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và cơ sở vật chất. Đơn vị đã hoàn thiện kế hoạch đào tạo, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa quy trình điều trị, đồng thời rà soát, lập hồ sơ theo dõi cho từng đối tượng có nhu cầu. Khu vực phục hồi chức năng của trạm cũng được trang bị bổ sung nhiều máy móc, dụng cụ thiết yếu, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu luyện tập, điều trị ban đầu cho nhân dân.

Hướng tới hiệu quả thực chất

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã Ba Vì và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Các đại biểu cắt băng khai trương mô hình. Ảnh: Vân Linh

Ông Đinh Hồng Phong nhấn mạnh, đối với người khuyết tật, người cao tuổi và nhóm đối tượng yếu thế, yêu cầu then chốt không chỉ dừng lại ở khám, chữa bệnh thông thường mà phải xây dựng được chu trình chăm sóc liên tục, can thiệp sớm và trợ giúp toàn diện ngay từ cơ sở. Giải pháp này giúp giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và hỗ trợ người bệnh sớm hòa nhập cộng đồng.

Nhằm bảo đảm mô hình vận hành bền vững, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò đơn vị đầu mối chuyên môn; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đẩy mạnh hội chẩn từ xa (telehealth) và giám sát chặt chẽ hoạt động chuyên môn tại cơ sở. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đóng trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo tuyến và theo dõi bệnh nhân sau xuất viện.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Trạm Y tế xã Ba Vì và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Ảnh: Vân Linh

Đối với Trạm Y tế xã Ba Vì, ông Đinh Hồng Phong yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ, cộng tác viên y tế - dân số tiếp tục bám sát cơ sở, đánh giá chính xác từng ca bệnh để xây dựng phác đồ can thiệp phù hợp. Mỗi cán bộ y tế cần nêu cao y đức, tinh thần trách nhiệm, lấy sự phục hồi sức khỏe và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Việc khai trương mô hình tại xã Ba Vì đã đánh dấu mốc quan trọng: Hà Nội hoàn thành 100% kế hoạch thí điểm tại 5 xã, phường giai đoạn 2026-2030 (gồm: Xuân Mai, Khương Đình, Phúc Thịnh, Tây Mỗ và Ba Vì). Thời gian tới, ngành Y tế Thủ đô sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tính khả thi, hiệu quả xã hội để tham mưu UBND thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách, từng bước nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn Thủ đô.