Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.
Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 và đại diện 5 tỉnh, thành phố dự lễ bàn giao.
Chiếc máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) mang theo hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, trong đó có 4.762 mẫu của tỉnh An Giang đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Gia Lâm.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.
Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đặt trong các hộp chuyên dụng phủ Quốc kỳ được lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân khu 9, đại diện lãnh đạo 5 tỉnh và các chiến sĩ đội nghi lễ trang trọng nâng trên tay, đi giữa hai hàng tiêu binh ra xe chuyên dụng.
Đoàn xe đi giữa phố phường Thủ đô, đưa hài cốt liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.
Sẽ có thêm nhiều gia đình tìm được thân nhân là liệt sĩ sau những năm tháng mong chờ qua những chuyến bay mang theo niềm hy vọng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/don-nhan-hon-15000-mau-hai-cot-liet-si-phuc-vu-giam-dinh-adn-post993089.html