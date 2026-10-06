“Bếp cơm phụ nữ” lan tỏa yêu thương

Được triển khai từ tháng 6-2026, mô hình “Bếp cơm phụ nữ - Kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Cam Ranh đã trao những suất cơm nghĩa tình đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đó là sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm, góp phần lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng.

Những suất cơm nghĩa tình

Nhận thấy trên địa bàn phường còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN phường Cam Ranh đã xây dựng mô hình “Bếp cơm phụ nữ - Kết nối yêu thương” và phân công 12 chi hội phụ nữ cùng tham gia thực hiện. Mỗi tháng, bếp cơm tổ chức một lần, luân phiên tại 12 tổ dân phố. Riêng năm 2026, mỗi đợt có 2 chi hội phối hợp đảm nhiệm.

Các món ăn được chia đều vào từng hộp cơm.

Để có những suất cơm ngon, đủ dinh dưỡng trao đến người dân, các chị em cùng nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi sơ chế, nấu nướng, chia cơm thành từng phần. Bà Trần Thị Kim Hiền (Tổ dân phố Phú Trung) chia sẻ: “Tôi dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị nấu cơm. Để nấu 100 suất cơm, chúng tôi đã chuẩn bị 10kg gạo và nguyên liệu chế biến các món ăn. Tôi rất vui vì được góp một phần công sức để chuẩn bị từng suất cơm trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường: Thời gian tới, hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, các chi hội và mạnh thường quân chung tay để bếp cơm được duy trì thường xuyên, lâu dài. Hội cũng mong sẽ nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, để có thêm nguồn lực duy trì những suất cơm và hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.

Sau nhiều giờ chuẩn bị, các món ăn được chia đều vào từng hộp cơm, đóng gói cẩn thận rồi xếp ngay ngắn để chuyển đến địa điểm phát. Mỗi người được nhận một suất cơm kèm chai nước. Tùy từng đợt, các chi hội còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm bánh mì hoặc một số phần quà để trao kèm. Nhận suất cơm, bà Lê Thị Kim Dung (Tổ dân phố Phú Hải) cho biết, chồng bà đã mất, hiện bà sống cùng con trai nhưng công việc của con không ổn định. Bản thân bà thường xuyên đau bệnh, không có sức khỏe để đi làm. Nhận suất cơm đầy đủ thịt, trứng, rau… bà rất vui. Bà mong có thêm nhiều hoạt động thiết thực như vậy để những người có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, hỗ trợ.

Gắn kết những tấm lòng

Để có kinh phí duy trì bếp cơm, các chi hội chủ động vận động hội viên, mạnh thường quân hỗ trợ. Hội LHPN phường vận động thêm các nguồn lực và sử dụng một phần phí ủy thác vốn vay để thực hiện hoạt động. Bình quân mỗi tháng, kinh phí thực hiện từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Những ngày đầu triển khai, việc vận động nguồn lực còn gặp khó khăn nhưng với sự kiên trì của cán bộ, hội viên, mô hình từng bước nhận được sự đồng hành của người dân và các nhà hảo tâm. Qua mỗi lần tổ chức, những suất cơm được trao đã tạo sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Giáng Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phú Hải chia sẻ: “Nhìn người nhận cầm trên tay những suất cơm nóng, chúng tôi rất vui và có thêm động lực để duy trì bếp cơm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động người thân, hội viên cùng tham gia, người góp công, người góp của để có thêm nhiều suất cơm trao đến những người còn khó khăn”.

Cán bộ, hội viên cùng chuẩn bị những suất cơm tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tùy vào điều kiện từng tháng, thời gian triển khai hoạt động được tổ chức linh hoạt và thông báo đến các chi hội phụ nữ để chủ động chuẩn bị. Mỗi lần tổ chức, bếp cơm thực hiện từ 60 đến 100 suất ăn miễn phí tặng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; người già neo đơn, người yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo… Mỗi đợt tổ chức, các chi hội phụ nữ rà soát những trường hợp cần hỗ trợ và phát phiếu nhận cơm trước một ngày. Nhờ đó, các suất ăn được trao tận tay đúng người, đúng đối tượng.

Mỗi suất cơm trao đi không chỉ mang đến niềm vui cho người nhận mà còn là niềm hạnh phúc của những người góp công chuẩn bị. Cứ thế, bếp cơm được duy trì qua từng tháng, góp thêm những bữa ăn ấm áp cho người có hoàn cảnh khó khăn, để sự sẻ chia tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.