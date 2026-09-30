Meta hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam ứng dụng công nghệ số và AI

Theo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ, chương trình tập huấn thu hút hàng trăm hội viên tham gia. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 30/9, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Tập đoàn Meta triển khai buổi học đầu tiên trong chương trình đào tạo “Small Business Growth Academy” (Học viện Tăng trưởng Doanh nghiệp).

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại) nhấn mạnh: công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu.

Ông Tạ Mạnh Cường phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cục Xúc tiến Thương mại đang triển khai đổi mới hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các chương trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng số, giúp doanh nghiệp lựa chọn và ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Phan Tấn Đạt cho biết, Hội xác định việc kết nối hội viên với các chuyên gia, đối tác và nguồn lực phù hợp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh công nghệ số và AI đang ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần hiểu về công nghệ mà quan trọng hơn là biết lựa chọn và ứng dụng những công cụ phù hợp với nhu cầu thực tế, từ marketing, bán hàng, tiếp cận khách hàng đến nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành. Thông qua chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn đưa những kiến thức và công cụ mới đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, giúp hội viên có thêm những giải pháp có thể ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn kinh doanh.

Một trong các nội dung tập huấn tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trong khuôn khổ chương trình, bà Taabeer Ather, Quản lý các Chương trình Chính sách Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta, đã giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo “Small Business Growth Academy” và định hướng triển khai chương trình tại khu vực. Chương trình hướng tới việc kết nối các ưu tiên về công nghệ và chính sách với những nội dung đào tạo thiết thực, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

“Small Business Growth Academy” là chương trình đào tạo đã được Meta chuẩn hóa và triển khai tại nhiều thị trường, với nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực dành cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh trong quá trình phát triển trên môi trường số. Theo kế hoạch, chương trình do Meta tổ chức trực tuyến, với các chuyên gia của Meta trực tiếp giảng dạy. Nội dung đào tạo tập trung vào việc xây dựng hiện diện và bán hàng trên hệ sinh thái Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp; hướng dẫn quảng cáo và các phương thức tiếp cận khách hàng trên nền tảng số; ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh; cập nhật các chính sách về quảng cáo, bảo mật tài khoản và sở hữu trí tuệ; đồng thời khai thác các công cụ số nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.