C06 giới thiệu Trạm cảnh sát thông minh, thiết bị xác minh di động

Sáng 30/9, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an chủ trì triển khai Triển lãm các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh với tội phạm”.

Tại triển lãm, C06 giới thiệu 4 nhóm giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhiều giải pháp công nghệ mới được trình diễn tại Triển lãm. Ảnh: C06.

Nhóm thiết bị an ninh gồm thiết bị xác minh di động, thiết bị thu nhận vân tay, đầu đọc thẻ CCCD, Trạm Cảnh sát thông minh, camera giám sát, camera AI và các thiết bị nghiệp vụ tích hợp định danh, sinh trắc học.

Các thiết bị này hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật xác minh nhanh danh tính, thu nhận sinh trắc học, giám sát địa bàn và xử lý tình huống tại hiện trường.

Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng xác minh di động. Ảnh; C06.

Nhóm giải pháp xác thực tập trung vào ứng dụng sinh trắc học đa phương thức, nhận diện khuôn mặt, định danh số, xác thực di động, CCCD, VNeID và các mô hình xác thực phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công và các hệ thống nghiệp vụ.

Các giải pháp hướng tới bảo đảm xác thực đúng người, đúng danh tính, hạn chế giả mạo, gian lận và hành vi lợi dụng danh tính giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm giải pháp bảo mật tập trung vào bảo mật hạ tầng, bảo vệ dữ liệu, giám sát an ninh mạng, kiểm soát truy cập, bảo vệ hệ thống định danh và xác thực. Các giải pháp cũng hỗ trợ phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu, qua đó tăng cường lớp phòng thủ cho các hệ thống số.

Nhóm tự động hóa và robot giới thiệu robot mặt đất, robot hình người, robot trinh sát, tuần tra cùng các giải pháp tự động hóa tác nghiệp tích hợp AI, camera, cảm biến và điều khiển từ xa.

Các giải pháp hướng tới hỗ trợ lực lượng chức năng trong những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng quan sát, giám sát và tác nghiệp linh hoạt.

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH có vai trò kết nối, định hướng và dẫn dắt các đơn vị nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thông qua triển lãm, C06 tiếp tục thúc đẩy việc kết nối yêu cầu nghiệp vụ với năng lực công nghệ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện và đưa các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ thực tiễn.

"Đây cũng là dịp giới thiệu với các đại biểu ASEAN những kết quả, hướng tiếp cận và khả năng ứng dụng công nghệ của Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm", đại diện C06 cho biết thêm.