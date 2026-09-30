EU điều tra nhiều công ty trò chơi điện tử liên quan tiền ảo

Người dùng chơi Candy Crush Saga trên máy tính bảng tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

EU đang phối hợp các cuộc điều tra thông qua Mạng lưới Hợp tác bảo vệ người tiêu dùng (CPCN), tổ chức quy tụ các cơ quan có thẩm quyền từ 27 quốc gia thành viên liên minh. CPCN đã bắt đầu trao đổi với các công ty game này từ năm ngoái, nhưng Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng cách tiếp cận này “không mang lại kết quả như ý muốn”. CPCN sau đó đã xác định một số game cần xem xét thêm, bao gồm "Candy Crush Saga", "Minecraft" và "Clash of Clans".

Theo EU, ngoài Ubisoft, các công ty khác cũng nằm trong diện điều tra có Mojang của Thụy Điển (nhà phát triển Minecraft), Riot Games của Mỹ và Supercell của Phần Lan (nhà phát triển Clash of Clans). Ngoài ra, CPCN cũng đang xem xét các vấn đề tương tự đối với game di động "Diablo Immortal" và "Call of Duty" của Activision Blizzard (Mỹ). CPCN cũng sẽ điều tra xem liệu những game này có thiết kế gây nghiện hay không và cách các công ty thu thập dữ liệu cá nhân của người chơi như thế nào.

Hướng dẫn của EU về tiền ảo trong game quy định rằng trò chơi phải hiển thị giá tiền thật (ví dụ bằng euro) của bất kỳ vật phẩm hoặc tiền tệ ảo nào bắt buộc trong game. Game cũng phải hiển thị thông tin rõ ràng trước bất kỳ giao dịch mua nào và các công ty không được ép buộc người chơi thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn. Người chơi cũng phải được thông báo rằng họ có quyền được hoàn tiền trong vòng 14 ngày, bao gồm cả đối với phần tiền ảo chưa sử dụng trong game.

Ủy viên EU phụ trách lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, ông Michael McGrath cho rằng các công ty game phải đảm bảo rằng các trò chơi của họ không đẩy người chơi, đặc biệt là trẻ em, vào các hành vi độc hại hoặc không lành mạnh. Trò chơi phải công bằng và các quy tắc phải được tôn trọng.

EU đang đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hồi đầu tháng này, EU đã công bố các quy định bắt buộc các công ty game phải làm cho trò chơi điện tử và các nền tảng mạng xã hội an toàn trước khi trẻ vị thành niên sử dụng chúng. EU dự kiến cũng sẽ công bố các quy định bảo vệ người tiêu dùng được gọi là Đạo luật Công bằng Kỹ thuật số (Digital Fairness Act) áp dụng cho cả lĩnh vực trò chơi điện tử.

Tổ chức Người tiêu dùng châu Âu (BEUC) đã hoan nghênh bước đi quan trọng của cơ quan chức năng hướng tới việc bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng trẻ tuổi, khỏi các hành vi thao túng và bất công trên mạng vốn dẫn đến chi tiêu quá mức./.