Gia Lâm đưa chuyển đổi số vào đời sống

Đổi mới từ phương thức quản lý

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 xã Gia Lâm, trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm đã ban hành 205 văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với hoàn thiện cơ chế, xã tập trung đưa hoạt động của hệ thống chính trị lên môi trường số.

Mô hình “Chi, đảng bộ số”, hồ sơ đảng viên điện tử, chữ ký số, thư điện tử công vụ được triển khai. HĐND xã thực hiện “HĐND số”, tổ chức kỳ họp không giấy tờ; 28 đại biểu được trang bị máy tính bảng phục vụ hoạt động.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 9 tháng năm 2026. Ảnh: H.A

Trong giải quyết thủ tục hành chính, 9 tháng qua, xã tiếp nhận 16.475 hồ sơ, đã giải quyết 16.244 hồ sơ, đạt 98,6%. Việc đánh giá sự hài lòng qua mã QR được triển khai với 574 lượt, các ý kiến đều ở mức hài lòng và rất hài lòng.

Cùng với số hóa quy trình, Gia Lâm chú trọng xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý. Trong lĩnh vực đất đai, xã đã xây dựng dữ liệu cho 25.098/34.982 thửa đất, tiếp tục làm sạch và bổ sung thông tin đối với các trường hợp còn thiếu.

Định hướng này cũng được Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh nhấn mạnh khi yêu cầu các ngành, đơn vị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời đánh giá thực chất hiệu quả, khả năng nhân rộng của các mô hình chuyển đổi số và rà soát hiệu quả khai thác các phần mềm đang sử dụng.

Lan tỏa vào những lĩnh vực thiết thực

Từ nền tảng quản trị, chuyển đổi số đang được mở rộng sang những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống. Trong đợt cao điểm 100 ngày hỗ trợ chuyển đổi số, 462/462 hộ kinh doanh tại 5 chợ trên địa bàn đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tại 5 tuyến phố, 445/445 cơ sở kinh doanh đáp ứng yêu cầu này. Mô hình “Chợ số” được triển khai tại chợ Trâu Quỳ và chợ Sủi, với các tiện ích như thanh toán điện tử, Wi-Fi miễn phí.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh kiểm tra công tác hướng dẫn người dân cập nhật dữ liệu số. Ảnh: H.A

Chị Nguyễn Thị Lan - một tiểu thương tại chợ Trâu Quỳ cho biết, việc sử dụng mã QR giúp giao dịch nhanh hơn, nhất là với những khách hàng không mang tiền mặt. Trước đây, có lúc phải chờ khách đi đổi tiền hoặc lo chuẩn bị đủ tiền lẻ; nay khách chỉ cần quét mã, giao dịch hoàn tất nhanh chóng. Từ một tiện ích trong giao dịch, việc sử dụng công nghệ số đang từng bước trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Trong phát triển kinh tế số, xã hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nền tảng số; 24 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử, kết hợp quảng bá qua livestream. Đến ngày 15-9, tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ chuyển đổi số đạt 25,1%.

Lãnh đạo xã Gia Lâm thăm quan trải nghiệm mô hình trạm y tế số. Ảnh: H.A

Ở lĩnh vực giáo dục, mô hình “Trường học số” tại Trường THCS Gia Lâm ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy và học, với học bạ điện tử, thư viện số, điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt và bản đồ tri thức địa phương.

Trong lĩnh vực y tế, mô hình “Trạm y tế số” hướng tới sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, đăng ký khám, hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối khám chữa bệnh từ xa. Khoảng 90% dân số trên địa bàn đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Các mô hình “Nhà trọ số” tại Cửu Việt, “Đô thị thông minh” tại khu vực Thành Trung - Ngô Xuân Quảng - Thuận An cũng được triển khai, mở rộng phạm vi chuyển đổi số từ cơ quan công quyền sang khu dân cư, cơ sở kinh doanh và các dịch vụ thiết yếu.

Lãnh đạo xã Gia Lâm tham quan, trải nghiệm không gian trường học số tại Trường THCS Gia Lâm. Ảnh: H.A

Để chuyển đổi số đi vào thực chất

Để các tiện ích số đến gần người dân, Gia Lâm chú trọng phát huy vai trò của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. 27/27 thôn, tổ dân phố đã có nhóm cộng đồng trên nền tảng số và nhóm iHanoi, với hơn 14.000 người tham gia. Các tổ chức đoàn thể cũng triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

MTTQ xã triển khai mô hình “Mặt trận Gia Lâm - Lắng nghe từ kết nối số”, tiếp nhận 218 ý kiến của người dân; đồng thời đẩy mạnh truyền thông số với hơn 300 bài viết, hơn 1.456 hình ảnh, video, infographic, thu hút hơn 12.000 lượt tương tác.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 xã Gia Lâm cũng chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Nhiều hệ thống, phần mềm còn hoạt động song song; khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu chưa đồng đều, có tình trạng phải nhập lại dữ liệu. Kỹ năng số của cán bộ và người dân chưa đồng đều; một số dịch vụ công trực tuyến vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật.

Xã Gia Lâm tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: H.A

Đây cũng là những nhiệm vụ Gia Lâm đặt ra trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương cho biết, 3 tháng cuối năm, xã tiếp tục hoàn thiện các mô hình số, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và khai thác dữ liệu, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, người dân.

Từ những hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, dữ liệu được chuẩn hóa đến mã QR tại chợ, nhóm cộng đồng ở thôn, tổ dân phố, trường học và trạm y tế số, chuyển đổi số ở Gia Lâm đang từng bước chuyển từ chủ trương thành những thay đổi cụ thể trong công việc và đời sống. Qua đó, địa phương từng bước đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.