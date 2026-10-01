Smartphone chống nước, pin 8.000mAh, giá gần 7 triệu đồng

Vivo Y600i được trang bị màn hình LCD kích thước 6,87 inch, độ phân giải HD+ (1.592x720 pixel) và tần số quét 120Hz. Màn hình hỗ trợ độ sáng HBM tối đa 1.300 nit, giúp cải thiện khả năng hiển thị khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường có ánh sáng mạnh. Tần số quét 120Hz cũng giúp các thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và tương tác với giao diện trở nên mượt mà hơn so với màn hình 60Hz truyền thống.

Vivo Y600i.

Cung cấp sức mạnh cho Vivo Y600i là chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 được sản xuất trên tiến trình 4nm. Bộ xử lý tám nhân này gồm hai nhân hiệu năng Cortex-A78 tốc độ tối đa 2,2GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Kryo A55 hoạt động ở tốc độ lên tới 2GHz, đi kèm GPU Adreno 613. Cấu hình này hướng tới khả năng đáp ứng các tác vụ hằng ngày như mạng xã hội, xem video, duyệt web, sử dụng ứng dụng và chơi một số tựa game di động phổ biến, đồng thời hỗ trợ kết nối mạng 5G.

Y600i có RAM 6GB LPDDR4X và hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB chuẩn UFS 2.2. Máy hỗ trợ hai SIM và được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 6. Sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng tầm trung và hệ điều hành mới giúp Vivo Y600i hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị có khả năng sử dụng ổn định trong thời gian dài mà không cần đầu tư quá cao.

Vivo Y600i sở hữu camera chính 50MP ở mặt sau với khẩu độ f/1.8 và đèn flash LED. Camera trước có độ phân giải 8MP, khẩu độ f/2.05, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video. Hệ thống camera của máy không tập trung vào cấu hình nhiều cảm biến mà hướng đến một camera chính có độ phân giải cao, phù hợp với các nhu cầu chụp ảnh cơ bản trong phân khúc.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Vivo Y600i là viên pin dung lượng 8.000mAh. Đây là mức dung lượng lớn so với mặt bằng chung smartphone hiện nay, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơn sau mỗi lần sạc. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W, đồng thời Vivo cho biết pin vẫn có thể duy trì hơn 80% dung lượng ban đầu sau 1.500 chu kỳ sạc. Thông số này cho thấy hãng tập trung đáng kể vào độ bền pin bên cạnh việc tăng dung lượng.

Khả năng chống chịu môi trường cũng là một điểm nhấn trên Vivo Y600i. Thiết bị đạt chuẩn chống bụi và nước IP68 + IP69, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ trước nước và bụi trong quá trình sử dụng. Máy đồng thời đạt chứng nhận chống rơi vỡ tiêu chuẩn vàng SGS, cho thấy Vivo hướng mẫu smartphone này tới nhóm người dùng cần một thiết bị có độ bền cao hơn trong các tình huống sử dụng hằng ngày.

Y600i có kích thước 169,55x79,2x8,79 mm và trọng lượng 229 g. Máy được cung cấp với ba tùy chọn màu gồm Baby's Breath, Clear Blue và Midnight Black. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên, trong khi thiết bị sử dụng cổng USB Type-C cho kết nối và âm thanh. Các tính năng kết nối khác gồm 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac hỗ trợ băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS và BeiDou.

Tại Trung Quốc, Vivo Y600i có giá từ 1.699 Nhân dân tệ (tương đương 6,58 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Phiên bản 6GB + 256GB có giá 1.999 Nhân dân tệ (7,74 triệu đồng).