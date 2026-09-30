Đồng Nai: Chuyển đổi số giảm chờ đợi, giúp chính quyền gần dân hơn

Theo ghi nhận của PV trong những ngày cuối tháng 9, tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đồng Nai, cải cách hành chính đang triển khai theo hướng đơn giản hóa quy trình, chủ động hỗ trợ người dân. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhiều cách làm mới được triển khai nhằm giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Đồng Nai quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính tại các địa phương.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức vận hành của bộ máy hành chính. Hồ sơ, tài liệu được số hóa, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, dữ liệu giữa các cơ quan từng bước được kết nối, chia sẻ. Mục tiêu không chỉ là giải quyết thủ tục nhanh hơn mà hướng tới một nền hành chính chủ động, trong đó chính quyền tìm cách đưa dịch vụ đến gần người dân để phục vụ.

Lần đầu đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để làm thủ tục đăng ký biến động đất đai, anh Hoàng Thế Hiếu, ngụ phường Trảng Dài lúng túng trước các biểu mẫu cần hoàn thiện. Tuy nhiên, thay vì phải tự tìm hiểu, lấy số rồi chờ đến lượt mới được kiểm tra hồ sơ, ngay tại khu vực tiếp đón, anh Hiếu được cán bộ hướng dẫn rà soát giấy tờ, hoàn chỉnh tờ khai trước khi vào quầy tiếp nhận. Cách làm này giúp người dân hạn chế tình trạng phải chờ đợi nhưng đến lượt mới phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, sau đó phải ra ngoài bổ sung, viết lại giấy tờ rồi tiếp tục lấy số và chờ lượt mới.

Chị Phạm Thị Hương Giang, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, cho biết trước đây, khi người dân đến làm thủ tục, cán bộ chỉ kiểm tra hồ sơ tại quầy tiếp nhận. Nếu thiếu thành phần, người dân phải ra ngoài bổ sung rồi quay lại lấy số, chờ tiếp. "Chúng tôi chủ động hỗ trợ người dân kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu. Đặt mình vào vị trí của người dân, mục tiêu là hỗ trợ tối đa, giảm thiểu thời gian chờ đợi", chị Giang nói.

Người dân được tiếp nhận hồ sơ, phục vụ nhanh, hiệu quả.

Để cách làm này vận hành hiệu quả, hạ tầng phục vụ người dân cũng được đầu tư, nâng cấp với hệ thống mạng LAN, wifi, máy tính và các thiết bị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang, thành phố đã chủ động bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước tạo nền tảng phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Không chỉ thay đổi ở khâu tiếp nhận hồ sơ, công nghệ đang được đưa sâu hơn vào hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tại phường Đồng Xoài, mô hình robot lễ tân, robot tích hợp chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống Smart AI nội bộ được triển khai thử nghiệm, hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính, đánh giá hiệu quả công việc và phục vụ công tác quản trị. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Dương Hoài Pha cho biết, AI đang được mở rộng ứng dụng trong phục vụ người dân, hỗ trợ cán bộ, công chức và quản trị nội bộ, qua đó tạo nền tảng xây dựng chính quyền số.

Cùng với đó, hiện nhiều địa phương ở Đồng Nai cũng đang tìm cách đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Nhiều tháng nay, ở xã Bình Minh triển khai hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nhà, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách và những trường hợp neo đơn. Người dân có thể đăng ký trực tiếp hoặc thông qua cán bộ ấp. Sau đó, tổ hỗ trợ sẽ đến tận nhà hướng dẫn thực hiện. Địa phương đồng thời triển khai mô hình "Ngày thứ sáu không hẹn" đối với một số thủ tục đủ điều kiện giải quyết trong ngày.

Lãnh đạo TP Đồng Nai lắng nghe chia sẻ của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Phạm Thị Lệ Thủy cho biết, các giải pháp được triển khai nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần và nâng cao sự hài lòng trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính.

Chị Nguyễn Thị Phương ngụ xã Bình Minh chia sẻ: "Do là công nhân, đặc thù làm việc theo ca khiến việc đến cơ quan hành chính trong giờ hành chính gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhờ địa phương linh động, hỗ trợ nên tôi có thể tranh thủ thời gian phù hợp để giải quyết công việc mà không phải xin nghỉ làm hay đi lại nhiều lần", chị Phương nói.

Cùng với việc đổi mới cách phục vụ, TP Đồng Nai đang đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, hoàn thiện hạ tầng số và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố hiện có 3 trung tâm dữ liệu/phòng máy chủ, trong đó 1 trung tâm dữ liệu/phòng máy chủ đang thực hiện thủ tục phê duyệt hồ sơ cấp độ. Cùng với đó là 120 hệ thống hội nghị truyền hình đã được hình thành. Đáng chú ý, 100% văn bản hành chính, trừ văn bản mật, đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử và thực hiện ký số.

Hệ thống điện toán đám mây dùng chung được triển khai tại 100% cơ quan cấp thành phố và 95 xã, phường, giúp liên thông trung bình khoảng 185.000 văn bản mỗi tháng. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp thành phố vận hành với hơn 1,5 triệu giao dịch mỗi tháng. TP Đồng Nai cũng đã đưa Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) vào vận hành, góp phần hỗ trợ công tác giám sát, quản trị và điều hành theo thời gian thực.

Từ nền tảng dữ liệu và hạ tầng số đang được hoàn thiện, TP Đồng Nai tiếp tục rà soát kế hoạch triển khai các nhóm dịch vụ công chủ động trên địa bàn. Định hướng đặt ra là chuyển từ phương thức cung ứng dịch vụ công theo hướng người dân tìm đến chính quyền sang chủ động phục vụ, trong đó chính quyền chủ động sử dụng dữ liệu để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi phát sinh nhu cầu.