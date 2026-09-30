[Chuỗi Podcast] Gieo đổi mới, dựng nền tương lai - Kỳ 1: Một ước mơ nhỏ, một không gian lớn

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra những yêu cầu lớn về đổi mới và phát triển giáo dục. Tại Đồng Nai, hành trình ấy đang được nhìn thấy từ những điều rất gần gũi: một cậu học trò vùng xa tự tay chế tạo robot, những giờ học STEM khơi dậy khả năng sáng tạo, hay những lớp học nơi AI và học liệu số đang trở thành công cụ để học sinh chủ động khám phá tri thức.

Chuỗi Podcast 2 kỳ: “Gieo đổi mới, dựng nền tương lai - Đồng Nai cụ thể hóa Nghị quyết 71 để mở rộng cơ hội học tập” kể lại hành trình từ những điểm sáng ở cơ sở đến những chuyển động rộng hơn của cả hệ thống giáo dục. Đó là câu chuyện về cách nguồn lực được đầu tư, mạng lưới trường lớp được tổ chức lại, quản trị giáo dục từng bước chuyển đổi và công nghệ được đưa vào phục vụ người học.

Kỳ 1: Một ước mơ nhỏ, một không gian lớn kể về những điểm sáng trong lớp học bắt đầu bằng câu chuyện của An Phúc Nhân, học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Bù Đăng. Sau năm lần thử nghiệm thất bại, em vẫn kiên trì hoàn thiện cánh tay robot mini của mình. Từ góc bàn đầy linh kiện ấy, một câu chuyện lớn hơn được mở ra: khi STEM, AI và những phương pháp học tập mới đang từng bước đến với học sinh ở cả vùng xa lẫn khu vực trung tâm, cơ hội tiếp cận công nghệ đang được mở rộng như thế nào?