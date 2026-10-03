Dữ liệu mở đường cho đổi mới quản trị

Từ kết nối dữ liệu đến hỗ trợ quyết định

Sau thời gian chuẩn bị, thử nghiệm, từ ngày 7 - 30/9, hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính. Theo đó, có 8 lĩnh vực đã xây dựng kho dữ liệu với 148 tập dữ liệu; Kho dữ liệu của tỉnh có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào kho, hướng tới yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh vào vận hành thử nghiệm Ảnh: Phan Quỳnh

Trên nền dữ liệu đó, Nghệ An đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở cũng được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận những dữ liệu được phép công khai. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở lượng dữ liệu được tập hợp, mà ở khả năng biến dữ liệu thành thông tin phục vụ quản trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, yêu cầu của chuyển đổi số hiện nay không chỉ là số hóa quy trình, hồ sơ mà phải hình thành dữ liệu có chất lượng, kết nối và khai thác để phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là “khơi thông dòng chảy dữ liệu” giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển. Công nghệ, theo đó, phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, hỗ trợ lãnh đạo nắm bắt tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Lấy hiệu quả khai thác làm thước đo

Khi hạ tầng và dữ liệu từng bước được hình thành, bài toán tiếp theo không còn dừng ở số lượng tập dữ liệu được kết nối hay chức năng được xây dựng, mà là hiệu quả khai thác và giá trị tạo ra… Để làm được điểu này, trước hết Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành lựa chọn những nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu. Mỗi chỉ tiêu phải giúp nhận diện kết quả, tiến độ, vấn đề phát sinh và trách nhiệm xử lý.

Việc triển khai được thực hiện trước ở những lĩnh vực, đơn vị có đủ điều kiện về dữ liệu, trên cơ sở đánh giá hiệu quả để hoàn thiện và từng bước mở rộng. Mục tiêu là giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định... Đó cũng là thay đổi đáng chú ý trong cách thức vận hành: dữ liệu đã có được kết nối, tái sử dụng; công việc tổng hợp thủ công từng bước được giảm bớt; thông tin phục vụ điều hành được khai thác kịp thời hơn. Công nghệ không chỉ bổ sung công cụ làm việc mà còn tạo điều kiện thay đổi cách xử lý công việc và ra quyết định.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong yêu cầu “không chạy theo số lượng, không hình thức”. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành, mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả; phải trả lời được giúp gì cho công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm được gì cho Nhà nước và mang lại lợi ích gì cho người dân, doanh nghiệp.

Việc đưa Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành vào vận hành thử nghiệm mới là điểm khởi đầu - một phương thức quản trị mới. Thước đo không chỉ là số nền tảng hay số tập dữ liệu được kết nối, mà là những thay đổi trong chất lượng điều hành, hiệu quả công việc và cách người dân, doanh nghiệp được phục vụ.