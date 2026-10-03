Nhiều địa phương tăng trưởng GRDP trên 10%

Về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, đạt 12,54%. Các địa phương tiếp theo gồm Hà Tĩnh tăng 12,36%; Hải Phòng tăng 12,08%; Bắc Ninh tăng 11,81% và Ninh Bình tăng 11,31%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn như Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Nguyên nhân chủ yếu được cho là sản xuất điện sụt giảm, trong khi nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế của các địa phương này.

12 địa phương tăng trưởng cao nhất. (Nguồn: Cục Thống kê)

Nhìn chung, nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao chủ yếu có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn. Tăng trưởng còn được hỗ trợ bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng ở cả 34 địa phương so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều địa phương ghi nhận mức tăng cao nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện.

Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, Hà Tĩnh dẫn đầu với mức tăng 40%, tiếp đến là Quảng Ninh tăng 33,6%; Bắc Ninh tăng 29,3%; Nghệ An tăng 25,8% và Thái Nguyên tăng 23,7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng ở cả 34 địa phương. (Ảnh minh họa)

Ở ngành sản xuất và phân phối điện, Quảng Trị ghi nhận mức tăng 109%, Hà Tĩnh tăng 49,5%, Hưng Yên tăng 15,3% và Phú Thọ tăng 13%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có IIP tăng thấp do các ngành công nghiệp chủ lực tăng chậm hoặc giảm. Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Lạng Sơn tăng 2,3%, trong khi Đà Nẵng giảm 1,5%.

Đối với sản xuất và phân phối điện, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,1%, Lai Châu tăng 3,6%, còn Sơn La giảm 1,4%.

Trong khi đó, ngành khai khoáng ghi nhận mức giảm tại một số địa phương. Đà Nẵng giảm 70,4%; Lào Cai giảm 8,8% và Khánh Hòa giảm 4,3%.

Nhìn chung, tăng trưởng sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 được hỗ trợ chủ yếu bởi sự tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tại nhiều địa phương. Diễn biến không đồng đều giữa các ngành và địa phương, nhất là tại những nơi khai khoáng hoặc sản xuất điện giảm.