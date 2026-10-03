Nga dự kiến thu 5,7 tỷ USD từ các khoản đóng góp của doanh nghiệp

Theo The Bell, số liệu trên được thể hiện trong các tài liệu kèm dự luật ngân sách 3 năm của Chính phủ Nga. Bộ Tài chính không công bố danh sách doanh nghiệp đóng góp cũng như số tiền cụ thể của từng đơn vị.

Các khoản đóng góp tăng mạnh sau cuộc gặp thường niên giữa Tổng thống Vladimir Putin và giới lãnh đạo doanh nghiệp hồi tháng 3, khi ông kêu gọi các tỷ phú trong danh sách Forbes hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.

Ảnh minh họa: Theo TASS.

Trước cuộc gặp, ngân sách Nga mới thu được 15,6 tỷ rúp (187 triệu USD) từ các tổ chức phi chính phủ. Con số này tăng lên 159,7 tỷ rúp (1,9 tỷ USD) trong tháng tiếp theo và đạt 383,7 tỷ rúp (4,6 tỷ USD) vào giữa tháng 8.

Động thái tăng đóng góp diễn ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Nga tiếp tục phình to. Hồi tháng 3, thâm hụt đã lên gần 6.000 tỷ rúp (72 tỷ USD), vượt xa mục tiêu 3.700 tỷ rúp (44,4 tỷ USD) được đặt ra cho cả năm. Hiện Bộ Tài chính Nga dự báo mức thâm hụt cuối năm có thể lên 7.300 tỷ rúp (87,6 tỷ USD).

Theo một nguồn tin được tạp chí kinh doanh Ekspert dẫn lời, các tỷ phú Suleiman Kerimov, Vladimir Potanin và Oleg Deripaska từng đề xuất đóng góp tổng cộng 460 tỷ rúp (5,5 tỷ USD) từ tài sản cá nhân vào ngân sách tại cuộc gặp tháng 3. Đổi lại, họ muốn Điện Kremlin từ bỏ kế hoạch áp thuế lợi nhuận bất thường đối với doanh nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Chính phủ Nga vẫn có kế hoạch áp loại thuế này từ năm 2027. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng gồm Nornickel của ông Potanin, Rusal của ông Deripaska và nhà sản xuất vàng Polyus có liên quan đến ông Kerimov. Bộ Tài chính dự kiến thu khoảng 200 tỷ rúp (2,4 tỷ USD) mỗi năm từ các doanh nghiệp này trong 3 năm.

Các khoản đóng góp của doanh nghiệp cũng diễn ra trong bối cảnh làn sóng quốc hữu hóa tại Nga đang mở rộng. Theo The Bell, hàng trăm công ty với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ rúp (84 tỷ USD) đã bị ảnh hưởng, trong khi một số chủ doanh nghiệp mất tài sản còn đối mặt với các vụ án hình sự.

Alexander Shokhin, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, hồi tháng 8 cho biết doanh nghiệp đang hỗ trợ ngân sách thông qua các khoản đóng góp từ tài sản cá nhân và quỹ gia đình. Ông khẳng định đây là những khoản đóng góp tự nguyện, đồng thời cho rằng doanh nghiệp muốn tránh việc các khoản hỗ trợ ngân sách kéo theo gánh nặng thuế lớn hơn.

Trong dự thảo ngân sách giai đoạn 2027-2029, Chính phủ Nga dự kiến thu tổng cộng 3.700 tỷ rúp (44,4 tỷ USD) từ các khoản thuế bổ sung. Ngoài việc tăng thuế đối với doanh nghiệp lớn, Moscow còn lên kế hoạch nâng thuế suất cao nhất đối với thu nhập thụ động của cá nhân, trong đó có lãi tiền gửi ngân hàng, lên 22%.