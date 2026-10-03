Xác định rõ các động lực tăng trưởng, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã qua 3 quý năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường, khó dự báo; có những diễn biến vượt qua dự báo của các nước cũng như nước ta; tác động trực tiếp mạnh đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình xung đột Trung Đông kéo dài tác động mạnh giá dầu, nguồn cung năng lượng, gây gián đoạn các chuỗi cung ứng, đặc biệt là vận tải quốc tế, tạo sức ép trực tiếp sản xuất, xuất khẩu, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô; chính sách thuế quan của các nước, sự điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn đã tác động tăng trưởng toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thời gian qua, các tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 2,5-3% (giảm 0,2-0,3%), tăng trưởng thương mại giảm 2,2-3,2% xuống 1,5-2,5%, trong khi nâng dự báo lạm phát lên 4-4,4% (cao hơn 0,6-1,4%); tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, tác động và ảnh hưởng nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ở trong nước, chúng ta đang quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung: hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, quan trọng nhất là tập trung trình cấp có thẩm quyền và ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, minh bạch, xử lý triệt để các điểm nghẽn, khơi thông phát triển các nguồn lực, kiến tạo phát triển. Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chúng ta cũng đã đẩy mạnh sản xuất trong nước, gắn với việc giảm thuế, phí, xử lý triệt để các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung các biện pháp mạnh bảo đảm an ninh năng lượng điện xăng dầu; hoàn thiện bộ máy tổ chức chính quyền ở Trung ương và địa phương, tập trung nâng cao năng lực thực thi ở cấp cơ sở; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng đồng bộ, tháo gỡ các dự án khó khăn, tồn đọng kéo dài; tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bằng những giải pháp thiết thực để đóng góp vào việc thúc đẩy, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp này đánh giá kết quả đạt được 9 tháng, bàn biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn nữa cho nhiệm vụ quý IV/2026. Vừa qua, Bộ Chính trị đã đánh giá năm 2026 là năm bản lề, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm bản lề này, làm tiền đề cho năm 2027 bứt phá, quyết tâm thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Những thách thức đặt ra cho những tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình, xác định trực tiếp, cụ thể những dư địa, động lực tăng trưởng còn có để khai thác tối đa; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn bằng các giải pháp cụ thể, đủ mạnh, khả thi, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung của phiên họp là tập trung đánh giá cụ thể tình hình, nêu các giải pháp cụ thể để xử lý các vấn đề khó khăn; quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của quý IV cũng như cả năm 2026.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận: về công tác chỉ đạo, điều hành; các Bộ, ngành địa phương phải đánh giá thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả như thế nào? Những vấn đề nào tồn tại, hạn chế? Quan trọng nhất là chỉ ra nguyên nhân, những nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong quý còn lại? Quan trọng nữa là đánh giá cách chỉ đạo, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong 9 tháng qua có những điểm mới gì? Có những vấn đề gì cần rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức thực hiện?

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng đề nghị phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương nào đang tạo động lực cho tăng trưởng cần tập trung tiếp tục phát huy: những lĩnh vực, địa phương nào tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động kết quả chung của đất nước? Những động lực nào cần khai thác để đạt mục tiêu cho quý IV và cả năm?

Đối với các địa phương đầu cầu tăng trưởng, cần phát huy tương xứng với tiềm năng, quy mô nguồn lực và các cơ chế đặc thù để đạt được mục tiêu, kết quả cao hơn.

Trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu? Bố trí nguồn lực bằng các giải pháp tổ chức như thế nào? Giải pháp có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công; thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài; xử lý triệt để các dự án tồn đọng, vướng mắc; đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ, và những đóng góp cao hơn nữa cho tăng trưởng chung của cả nước.

Về các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, chúng ta cần thảo luận để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất, công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu. Những dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, những công trình nào có thể hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng; thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần phải kích thích bằng những giải pháp nào? Đồng thời với việc thúc đẩy tăng trưởng, cần tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về trách nhiệm tổ chức thực thi, đây là một trong những nội dung rất quan trọng. Từ nay đến cuối năm, mỗi Bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra; cơ quan, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo những nhóm nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu ý kiến ngắn gọn, trọng tâm, tập trung vào các nhóm giải pháp cụ thể đối với những nhóm vấn đề nêu trên.