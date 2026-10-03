CPI tháng 9 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, 9 tháng đầu năm tăng 4,52%

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm mà Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

CPI tháng 9 tăng 4,2% so với tháng 12/2025 và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng 0,62% của tháng 9 so với tháng trước, bao gồm 9 nhóm có chỉ số giá tăng và 2 nhóm có chỉ số giá giảm.

Trong đó, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước gồm: Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,04%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,1%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,24%; Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,28%.

Bên cạnh đó, còn có nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; Nhóm giáo dục tăng 1,41% và nhóm giao thông tăng 3,97% so với tháng trước (tác động làm CPI chung tăng 0,4 điểm %).

Ngược lại, hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,28% và Nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,14%.

CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,32%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,24%; giáo dục tăng 3,44%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 3,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 4,18%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,58%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,90%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,59%; giao thông tăng 7,73%.

CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm %; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, tác động tăng 1,52 điểm %; nhóm giao thông tăng 6,06%, tác động tăng 0,6 điểm %; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,61%, tác động tăng 0,17 điểm %.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,74%, tác động tăng 0,07 điểm %; nhóm giáo dục tăng 3,35%, tác động tăng 0,2 điểm %; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,84%, tác động tăng 0,15 điểm %; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,78%, tác động tăng 0,09 điểm %; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,05%, tác động tăng 0,07 điểm %; nhóm thuốc, dịch vụ y tế tăng 1,12%; nhóm thông tin, truyền thông tăng 0,12%.

CPI cơ bản tháng 9 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI cơ bản tăng 4,26% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,52% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.