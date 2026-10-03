Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2019

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026.

Trong mức tăng chung của Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5% và ngành khai khoáng tăng 12,2%.

Tính chung 9 tháng, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2025 tăng 10,3%), đóng góp 10,0 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 6,3%), đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3% (cùng kỳ năm 2025 tăng 8,6%), đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 8,0% (cùng kỳ năm 2025 giảm 0,4%), đóng góp 1,3 điểm phần trăm.

Cũng trong 9 tháng, một số ngành công nghiệp trọng điểm cấp II tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản xuất kim loại tăng 25,5%; sản xuất đồ uống tăng 17,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất chế biến thực phẩm cùng tăng 12,5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,4%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 12,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 10,7%; dệt tăng 10,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,1%.

Ở chiều ngược lại, IIP của một số ngành có mức tăng thấp như sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,4%; khai thác than cứng và than non tăng 0,1%.

So với cùng kỳ 9 tháng năm trước, IIP ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao . Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong chín tháng năm 2026 tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Máy tính bảng tăng 36,5%; xe máy tăng 28,1%; máy tính xách tay tăng 26,2%; ô tô tăng 24,8%; thép cán tăng 22,4%; thủy hải sản chế biến tăng 21,9%; đường kính tăng 18,8%; thép thanh, thép góc tăng 17,1%; bia tăng 14,7%; sắt, thép thô tăng 13,3%; thức ăn cho thủy sản tăng 12,0%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Bột ngọt giảm 7,7%; phân hỗn hợp NPK giảm 7,1%; khí hóa lỏng LPG và giày, dép da cùng giảm 3,9%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 giảm 0,5% so với tháng trước nhưng tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025 (tăng 9,1%).

Tại thời điểm 01/9/2026, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1 % so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm trước./.