Tuyên Quang: Khơi dư địa dịch vụ, tăng lực cho chặng cuối năm

Dịch vụ còn khoảng cách so với kịch bản

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, 9 tháng năm 2026, khu vực dịch vụ tăng 8,55%, đóng góp 3,75 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đề ra.

Trong các ngành dịch vụ có quy mô và khả năng lan tỏa lớn, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy tăng 9,73%, thấp hơn 2,38 điểm phần trăm so với kịch bản. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 5,07%, thấp hơn 6,69 điểm phần trăm so với mức dự kiến.

Ở chiều ngược lại, vận tải, kho bãi tăng 12,8%; thông tin và truyền thông tăng 9,67%. Đây là những nhóm ngành đang duy trì tốc độ tăng khá, góp phần mở rộng hoạt động luân chuyển hàng hóa, hành khách và hỗ trợ các hoạt động dịch vụ khác.

Trong bối cảnh đó, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực còn dư địa để thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ tại Tuyên Quang

Du lịch không chỉ tăng lượng khách

Tháng 9/2026, Tuyên Quang đón hơn 410.000 lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ; tổng chi tiêu của khách du lịch ước đạt hơn 1.106 tỷ đồng.

Tính riêng quý III, lượng khách đạt hơn 1,15 triệu lượt, tăng 20,6% so với cùng kỳ và tăng 19% so với quý II. Tổng chi tiêu của khách đạt hơn 3.127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh đón gần 3,24 triệu lượt khách, trong đó hơn 567.400 lượt khách quốc tế và gần 2,677 triệu lượt khách nội địa. Tổng chi tiêu của khách du lịch đạt hơn 8.984 tỷ đồng.

So với kế hoạch 4,1 triệu lượt khách đặt ra từ đầu năm, kết quả 9 tháng đạt khoảng 79,1%. Theo kịch bản cập nhật cho những tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu cả năm đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, với tổng chi tiêu 12.292 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV, Tuyên Quang cần thu hút thêm khoảng 1,256 triệu lượt khách và tạo ra hơn 3.307 tỷ đồng chi tiêu du lịch. Đây là yêu cầu cao hơn kết quả thực hiện trong quý III.

Bên cạnh việc thu hút thêm khách, một hướng khai thác dư địa khác là nâng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Việc phát triển thêm các sản phẩm trải nghiệm, ẩm thực, mua sắm, sản phẩm OCOP và hàng thủ công có thể giúp mở rộng nguồn thu từ mỗi lượt khách, đồng thời tạo liên kết với các ngành vận tải, thương mại và sản xuất.

Tuyên Quang hiện có 1.519 cơ sở lưu trú với 14.864 phòng, 83 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 371 hướng dẫn viên được cấp thẻ và 72 khu, điểm du lịch. Hệ thống này tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục kết nối các điểm đến thành những chương trình có thời gian lưu trú dài hơn.

Tuy nhiên, địa bàn rộng, khoảng cách giữa các điểm du lịch lớn, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và khả năng kết nối sản phẩm giữa các khu vực còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng và sản phẩm du lịch cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Quảng bá nông sản Tuyên Quang

Kết nối du lịch với thương mại, sản xuất

Trong quý IV, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tập trung tăng cường liên kết, xúc tiến tại các thị trường có khả năng đưa khách đến Tuyên Quang, kết nối doanh nghiệp lữ hành và hoàn thiện sản phẩm phù hợp với mùa du lịch cuối năm.

Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong hoạt động du lịch. Ngành du lịch tỉnh đã xây dựng hệ thống mã QR tại 21 điểm du lịch và khoảng 80 biển QR cỡ nhỏ tại nhà hàng, khách sạn, homestay; từng bước ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để theo dõi, phân tích dòng khách.

Cùng với du lịch, các ngành bán lẻ, lưu trú và ăn uống được xác định là những khu vực cần tập trung kích cầu do còn khoảng cách đáng kể so với kịch bản tăng trưởng.

Một hướng được đặt ra là tăng liên kết giữa doanh nghiệp du lịch, hệ thống phân phối với các cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm, hàng thủ công và sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm đặc trưng như cam Hàm Yên, chè, mật ong, dược liệu, sản phẩm từ thịt hay hàng dệt thổ cẩm có thể được đưa sâu hơn vào chuỗi cung ứng phục vụ du khách, từ nhà hàng, khách sạn đến các điểm dừng chân.

Khi dòng khách được kết nối với hệ thống thương mại và sản xuất địa phương, chi tiêu du lịch có thể tạo thêm giá trị cho nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở lưu trú, ăn uống và tham quan.

Bên cạnh khai thác du lịch, tỉnh cũng tiếp tục đặt yêu cầu bảo tồn cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng trong quá trình phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là tại khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nghị quyết số 92-NQ/TU ngày 13/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch là cơ sở để tỉnh tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm và huy động nguồn lực xã hội.

Sau 9 tháng, GRDP Tuyên Quang tăng 8,04%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,55%. Trong chặng cuối năm, việc thu hẹp khoảng cách của những ngành dịch vụ chưa đạt kịch bản, đồng thời phát huy các lĩnh vực đang tăng trưởng tốt sẽ là một trong những hướng để tỉnh tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và thúc đẩy sản xuất, việc kết nối du lịch với thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và sản xuất hàng hóa địa phương có thể mở rộng hiệu quả lan tỏa của khu vực dịch vụ, góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Tuyên Quang trong quý IV.