Doanh nhân trẻ với phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhiều thanh niên xã Lam Sơn khởi nghiệp từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Thanh Hóa có nhiều lợi thế về đất đai, tài nguyên, nguồn lao động và các sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, để biến những lợi thế đó thành giá trị kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ có vốn, kinh nghiệm mà còn phải liên tục đổi mới cách nghĩ, cách làm. Trong cộng đồng doanh nhân trẻ của tỉnh, tinh thần ấy đang ngày càng thể hiện rõ qua việc tìm kiếm những hướng đi mới, chú trọng chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Tiến sĩ Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT VinaGreen cho rằng, xu hướng phát triển xanh, bền vững đang đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ bắt đầu khởi nghiệp cần quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng ngay từ đầu. Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, yêu cầu này càng rõ nét. Không chỉ sản xuất ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tính đến thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và mối liên kết với người sản xuất. Trong đó, việc xây dựng chuỗi liên kết ổn định, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người nông dân là yếu tố quan trọng để mô hình có thể phát triển lâu dài.

Còn với doanh nhân trẻ Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Minh Hương khởi nghiệp từ lĩnh vực xây dựng, sau gần 10 năm hoạt động, doanh nghiệp của chị từng bước tạo dựng thương hiệu trong thiết kế, thi công sân vườn, hồ bơi, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động và hàng chục lao động thời vụ. Chị Hương cũng là một trong những doanh nhân trẻ của Thanh Hóa được nhận Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc Việt Nam.

Để tinh thần khởi nghiệp không chỉ dừng ở những câu chuyện riêng lẻ, việc hình thành môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực có ý nghĩa quan trọng. Được thành lập năm 2000, trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã trở thành nơi tập hợp, kết nối đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh. Với phương châm “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, hội triển khai nhiều hoạt động hướng tới nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hàng chục khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp, cập nhật chính sách, pháp luật được tổ chức...

Cùng với đó, hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối hội viên với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác và tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương. Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của hội là không chỉ tập trung vào những doanh nghiệp đã hoạt động ổn định mà còn hướng tới lực lượng khởi nghiệp trẻ. Hội đã phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên. Các cuộc thi, diễn đàn như “Sinh viên khởi nghiệp”, “Thanh niên phát triển kinh tế”, “Thanh niên khởi nghiệp”... được triển khai, tạo cơ hội để những ý tưởng mới được trình bày, trao đổi và kết nối với doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự ra đời của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Thanh Hóa mở thêm một kênh kết nối giữa doanh nhân, nhà đầu tư và các dự án khởi nghiệp. Với sự tham gia của những doanh nhân trẻ và các nhà đầu tư, câu lạc bộ hướng tới kết nối nguồn lực, tư vấn chiến lược, hỗ trợ gọi vốn và đồng hành cùng các dự án có tiềm năng.

Thực tế hoạt động của cộng đồng doanh nhân trẻ Thanh Hóa cho thấy, đổi mới sáng tạo đang được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Với doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp là thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và chế biến sâu; với doanh nghiệp xây dựng là đổi mới thiết kế, dịch vụ, mở rộng thị trường; với những dự án khởi nghiệp mới là ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường... Điểm chung không chỉ nằm ở khát vọng làm giàu mà còn ở nhu cầu tìm kiếm cách làm mới, tạo ra sản phẩm có giá trị và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Khi tinh thần khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và trách nhiệm với cộng đồng, lực lượng doanh nhân trẻ sẽ có thêm dư địa để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.