Lào Cai: Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,09%, phấn đấu tăng trưởng cả năm trên 10%

Theo UBND tỉnh Lào Cai, đến ngày 2/10, thu ngân sách Nhà nước đạt 16.009 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực chính của tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 56.678 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ảnh: laocai.gov.vn.

Đáng chú ý, mỏ sắt Quý Xa công suất 5 triệu tấn/năm hoạt động trở lại (ngày 10/9), góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu và tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt khoảng 2.993 triệu USD, tăng 34,83% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 25%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, 9 tháng Lào Cai ước đón 9,83 triệu lượt khách, đạt 87,2% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế khoảng 1,363 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 40.880 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (cầu Hồ Kiều), lượng người xuất nhập cảnh tăng. Ảnh: laocai.gov.vn

Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã chấp thuận đầu tư mới 38 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 26.447 tỷ đồng; thành lập mới 1.251 doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, Lào Cai tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 1.010 cơ sở xuống còn 473 cơ sở. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo cho 24.656 người, giải quyết việc làm cho 27.164 lao động.

Toàn tỉnh thực hiện hơn 3,18 triệu lượt khám, chữa bệnh, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Có 93,5% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,43%.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Quý III, toàn tỉnh tiếp nhận 231.880 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 218.020 hồ sơ, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 98,56%.

Hạ tầng số được mở rộng với 99% thôn, bản có cáp quang, 99,5% được phủ sóng 4G và 100% khu, cụm công nghiệp có 5G.

Tỉnh cũng đã cập nhật 4,73 triệu thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,35%, vượt kế hoạch năm; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt khoảng 85,5%.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, nhất là giải ngân vốn đầu tư công; sản xuất công nghiệp; thu ngân sách ở một số địa phương; phát triển hạ tầng giao thông, logistics và xử lý nước thải tại các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, dù chịu tác động của thiên tai và còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, quý sau tốt hơn quý trước.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận Phiên họp thành viên UBND tỉnh tháng 10/2026 diễn ra chiều 2/10. Ảnh: laocai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, ngành không chủ quan, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 10% còn nhiều thách thức. Một số chỉ tiêu về tổng vốn đầu tư, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu vẫn còn khoảng cách so với kế hoạch; tiến độ giải ngân chưa đồng đều.

Trong 3 tháng cuối năm, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chuyển mạnh từ “theo dõi tiến độ” sang “đánh giá kết quả”, rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định rõ việc còn chậm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tạo tối thiểu 500ha mặt bằng sạch, đẩy nhanh thủ tục đầu tư và đưa các dự án có khả năng vào hoạt động.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ sắt Quý Xa, phát triển các khu, cụm công nghiệp; nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch cuối năm.

Quý IV, Lào Cai phấn đấu đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, đưa doanh thu du lịch vượt kế hoạch năm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, phấn đấu khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, các nhiệm vụ phải được kiểm đếm theo tuần, theo tháng; việc đã rõ về chủ trương và thẩm quyền phải chủ động triển khai, không chờ đợi, không đùn đẩy. Kết quả thực hiện quý IV sẽ là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.