Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại phường Hàm Rồng, sức sống của Nghị quyết 57-NQ/TW đang hiện diện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện, phường tập trung xây dựng nền hành chính điện tử, lấy dữ liệu và các nền tảng số làm công cụ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng chứng thư số, tài khoản công vụ; toàn bộ văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước (trừ văn bản mật) được ký số và thực hiện trên môi trường điện tử. Phường cũng đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, doanh nghiệp, tài chính, hộ tịch... để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử được thực hiện đồng bộ. Đến nay, phường Hàm Rồng đã cấp căn cước cho 40% trẻ dưới 6 tuổi, 98% trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi và 99% công dân từ 14 tuổi trở lên. Toàn phường có 50.451 người có tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 93%.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, Lê Thị Thanh cho biết: “Với từng nhiệm vụ, phường xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những nhiệm vụ chậm tiến độ, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Nhờ bám sát tiến độ nên phường Hàm Rồng không còn nhiệm vụ quá hạn, các nhiệm vụ đang thực hiện đều bảo đảm thời gian theo quy định”.

Tại xã Cẩm Thủy, Nghị quyết 57-NQ/TW đang được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hiện nay, hạ tầng phục vụ các cuộc họp trực tuyến được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối từ Trung ương, tỉnh đến xã. Việc ứng dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước đã tạo môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng quy trình ký số văn bản khép kín trên môi trường điện tử. Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của xã đạt 99,45%, thanh toán trực tuyến đạt 99,94%, số hóa hồ sơ đạt 100%...

Trong lĩnh vực kinh tế số, xã Cẩm Thủy tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý bán hàng qua ứng dụng số, sử dụng hóa đơn điện tử... Đặc biệt, lĩnh vực xã hội số đang phát triển đồng bộ, từ giáo dục, y tế, thương mại đến các dịch vụ hành chính công. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) đạt 87,1%; tỷ lệ hộ gia đình thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt là 72%; tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số đạt 100%. Sự phát triển của xã hội đã thay đổi cách người dân học tập, làm việc, giao tiếp và tiếp cận thông tin. Từ đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện và rộng khắp.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là “đột phá quan trọng” với những mục tiêu cụ thể, cùng các giải pháp quyết liệt được thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới các địa phương. Với tinh thần chủ động, Thanh Hóa đã và đang tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, sát yêu cầu và thực tiễn của tỉnh. Trong 855 chỉ tiêu, nhiệm vụ đang triển khai, Thanh Hóa đã hoàn thành 421 nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ nằm trong nhóm đầu cả nước. Nổi bật như, đến ngày 21/9, toàn tỉnh đã đồng bộ 504.903 thửa đất sang C12 và 760.295 thửa đất có giấy chứng nhận đồng bộ sang C06 (Bộ Công an), đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh đi đầu cả nước về tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID. Đến ngày 22/9, Thanh Hóa đã tích hợp 1.853.417 sổ sức khỏe điện tử, đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ tích hợp theo số thẻ BHYT đang có hiệu lực. Thanh Hóa cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” ngay tại cơ sở y tế.

Trong lĩnh vực y tế, toàn tỉnh có 673/673 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước gắn chip; 100% các cơ sở y tế đều đảm bảo các điều kiện để người dân thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng phương thức không dùng tiền mặt. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% các trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt; đã xác thực định danh điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với tất cả các bậc học; 100% học sinh lớp 12 hằng năm được cung cấp tài khoản theo căn cước để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến. Trong lĩnh vực du lịch, nhiều địa phương đã triển khai ứng dụng Smart Travel tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; đồng thời số hóa nội dung, cung cấp thuyết minh điện tử, thông tin điểm đến và kênh đặt dịch vụ trực tuyến...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đang tạo thêm động lực để các địa phương, đơn vị đổi mới cách làm, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế sẵn có, tạo dư địa cho bước phát triển mới. Chặng đường hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW vẫn còn nhiều việc phải làm, song những kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.