Giá xăng dầu tăng liên tiếp, Bộ Công Thương chỉ đạo nóng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản gửi thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối trong quý IV năm 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế khó đoán định, nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, nhất là mặt hàng dầu diesel trong quý IV/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo mới đến các thương nhân sản xuất và kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh hoạ

Đề nghị thương nhân đầu mối chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Triển khai nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch; đồng thời khẩn trương thực hiện mua sản phẩm xăng dầu của 2 nhà máy sản xuất trong nước theo lịch cung cấp xăng dầu đã được các nhà máy thông báo và hợp đồng đã ký kết.

Cục cũng yêu cầu các thương nhân tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua sản phẩm xăng dầu của 2 nhà máy sản xuất trong nước nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu.

Với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (CTCP - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn) Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu phải có giải pháp bảo đảm các nhà máy lọc dầu vận hành an toàn, ổn định.

Hai đơn vị này tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất bám sát diễn biến thị trường xăng dầu nhằm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường; chủ động phối hợp với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo tiến độ giao hàng trong quý IV theo kế hoạch đã đăng ký và hợp đồng đã ký kết.

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung trong hệ thống từ đầu mối, thương nhân phân phối đến cửa hàng bán lẻ.

Trong mọi tình huống, doanh nghiệp phải cung cấp đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, hoạt động nhập khẩu, mua sản phẩm từ các nhà máy trong nước và việc dự trữ lưu thông của thương nhân đầu mối. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.