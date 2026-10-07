Dự báo thời tiết ngày 7/10

Bắc Bộ ngày nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét nhẹ; nhiệt độ phổ biến khoảng 25-31 độ C. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ. Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông tại nhiều nơi.

Tại Lào Cai, ngày nắng nhẹ; đêm không mưa; thời tiết mát mẻ; nhiệt độ phổ biến khoảng 15-31 độ C; riêng khu vực vùng cao như Sa Pa và Y Tý, trời lạnh về sáng sớm và đêm, nhiệt độ thấp hơn khoảng 4-6 độ C.