Phát huy hiệu quả mô hình 'Dân quân nắm tình hình hộ dân nơi cư trú'

Mô hình “Dân quân nắm tình hình hộ dân nơi cư trú” có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa lực lượng dân quân gần dân, sát dân, hiểu dân; cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hồ Chí Minh vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngay từ cơ sở. Xác định đúng vai trò, ý nghĩa của mô hình, Ban CHQS phường Bến Thành đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai tương đối chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền địa phương phường Bến Thành tham dự hội nghị.

Ban CHQS phường Bến Thành tổ chức phân công cán bộ, chiến sĩ dân quân phụ trách, theo dõi, nắm tình hình các hộ dân của 17 khu phố với hơn 4.500 hộ dân, bảo đảm lực lượng phủ kín địa bàn và từng khu phố. Hoạt động của mô hình bám sát phương châm “Dân quân đến từng khu phố, gần từng hộ dân, lắng nghe từng ý kiến của nhân dân, thông tin được nắm kịp thời, chính xác, đúng quy định và được xử lý đến cùng”.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Qua một năm triển khai mô hình, lực lượng dân quân đã tiếp xúc với hộ dân, nắm tình hình, thu thập được gần 400 tin, trong đó có 6 tin có giá trị được Ban CHQS phường Bến Thành phân loại báo cáo cấp có thẩm quyền, tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý địa bàn và xử lý tình hình tại cơ sở. Hiệu quả từ mô hình đã bước đầu hình thành được mối liên hệ thường xuyên giữa lực lượng dân quân với hộ dân nơi cư trú, từng bước đưa lực lượng dân quân thực sự trở thành một trong những lực lượng gần dân, sát dân, hiểu dân và có trách nhiệm với địa bàn.

Đại diện các Ban CHQS cấp xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tham dự để rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mô hình “Dân quân nắm tình hình hộ dân nơi cư trú” là phương thức để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

20 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình được khen thưởng tại hội nghị.

Từ kết quả của Ban CHQS phường Bến Thành, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đề nghị Ban CHQS các xã, phường, đặc khu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình theo hướng “rõ người, rõ hộ, rõ nội dung, rõ thông tin, rõ trách nhiệm và rõ kết quả xử lý”. Các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc phân công lực lượng dân quân phụ trách hộ dân bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của từng người và đặc điểm từng địa bàn, cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp và cập nhật tình hình; kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng những cách làm hay. Các đơn vị thường xuyên bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ dân quân kỹ năng giao tiếp với nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng, nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống ở cơ sở, bảo vệ và sử dụng thông tin đúng quy định.