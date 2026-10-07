Ninh Bình gỡ vướng mặt bằng, gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Nông Giang và đường Nguyễn Tất Thành (QL.38 cũ) nằm trên trục dọc TD-07 có tổng mức đầu tư gần 1.134,9 tỷ đồng. Tổng vốn đã cấp là 750 tỷ đồng, đến nay giải ngân được gần 652,8 tỷ đồng, đạt khoảng 87,04% số vốn được bố trí.

Ông Phạm Ngọc Hiếu, Chỉ huy trưởng công trường dự án cho biết, đơn vị thi công đã tập trung cao độ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bám sát tiến độ đề ra. Đối với hạng mục cầu, nhà thầu đã đúc hoàn thành 90/90 phiến dầm Super T; tường chắn có cốt sau mố M1, M2 đạt khoảng 95%. Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Nông Giang, đơn vị đã thi công cọc cừ SW600B được 1.920/1.952m; kè tường chắn bê tông cốt thép hoàn thành 10/10 đơn nguyên… Các hạng mục được triển khai đồng bộ, khối lượng hoàn thành được đẩy nhanh, tạo cơ sở nghiệm thu, thanh toán kịp thời, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.1A giao với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục (cũ) giao với đường QL.21A, QL.21B và đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình cũng đang được chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tuyến 1 dài 29,3 km đã thi công cơ bản hoàn thành, trong đó nút giao Liêm Sơn được tạm bàn giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vận hành, khai thác. Tuyến 2 dài 14,6 km đã hoàn thành nền đường K90, K95 trên toàn tuyến; thảm bê tông nhựa được 6,5 km, cầu Như Trác cơ bản hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, với vai trò chủ đầu tư, Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đến nay, dự án đã giải ngân 2.968,8/3.125,9 tỷ đồng, đạt gần 95%.

Trong những tháng cuối năm, Ban tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, thi công cuốn chiếu tại các vị trí có mặt bằng; đồng thời phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao.

Đối với các dự án khác do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, trong những tháng cuối năm, Ban sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác giải ngân vốn; trong đó, trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; tăng cường nhân lực, thiết bị để thúc đẩy tiến độ thi công; đồng thời hoàn thiện kịp thời hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành được giải ngân nhanh chóng, ông Nguyễn Quang Huy cho biết thêm.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân dự án theo từng tuần, tháng, quý và cả năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao là 60.089.561 triệu đồng. Lũy kế đến ngày 31/8, toàn tỉnh giải ngân 16.290.973 triệu đồng; trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài giải ngân 4.577.482 triệu đồng, đạt 28%; vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân 11.713.491 triệu đồng, đạt 33,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 27% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn.

Để đạt mục tiêu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn năm 2026, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; trong đó, các chủ đầu tư được yêu cầu nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án được giao quản lý.

Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, tập thể phụ trách dự án và gắn trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tuần, tháng, quý và xếp loại thi đua hàng năm.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường tăng cường lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng, chấp hành chủ trương chính sách về giá bồi thường; quyết liệt trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, đặc biệt với các dự án quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân từng dự án theo từng tuần, tháng, quý và cả năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường, dự án, bảo đảm kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư thường xuyên rà soát đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đối với từng dự án; đồng thời phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân...) để có phương án, giải pháp xử lý phù hợp; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo đúng quy định./.