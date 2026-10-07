Mưa lớn từ Huế đến Đà Nẵng, có nơi trên 600mm; cảnh báo kéo dài đến 11/10

Theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng 7/10, từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 6/10 đến 8h ngày 7/10 tại một số nơi ở mức cao, trong đó Giang Hải (TP. Huế) 276,4mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (TP. Đà Nẵng) 134,6mm.

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Huế - Đà Nẵng có nơi mưa trên 600mm

Dự báo từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Tại phía Đông Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Riêng ngày và đêm 8/10, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam Quảng Trị, phía Tây Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Mưa lớn diện rộng có thể kéo dài đến 10-11/10

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, ngày và đêm 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong đó, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi được dự báo lượng mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đợt mưa lớn diện rộng được nhận định có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lốc, sét và mưa đá, cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1; riêng TP. Huế và TP. Đà Nẵng ở cấp 2.

Mưa lớn trong những ngày tới có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.