Vượt thử thách lớn từ thời tiết cực đoan, cầu Đại Ngãi tăng tốc về đích

Vào 3 tháng cuối năm, thời tiết tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên chuyển biến phức tạp với những cơn mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh trên cao. Đây là thử thách không nhỏ đối với các kỹ sư và công nhân đang ngày đêm bám trụ trên công trường dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu - công trình giao thông trọng điểm kết nối Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ (trước đây thuộc tỉnh Trà Vinh qua tỉnh Sóc Trăng cũ).

Quy mô đầu tư gần 8.000 tỉ đồng tại dự án cầu Đại Ngãi (Ảnh: Trí Trần)

Sáng ngày 7/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhà Báo và Công Luận, ông Đinh Lê Thông, Giám đốc dự án cầu Đại Ngãi (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng) cho biết, mưa lớn và độ ẩm không khí cao không chỉ làm gián đoạn các hạng mục ngoài trời mà còn tạo điều kiện cho côn trùng như muỗi, rệp và kiến ba khoang sinh sản mạnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người lao động.

Phút sinh hoạt đầu ca nghiêm túc của những người công nhân và kỹ sư tại cầu Đại Ngãi (Ảnh: Trí Trần)

Tuy nhiên, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các đơn vị thi công đã chủ động áp dụng linh hoạt các giải pháp khắc phục. Thay vì thi công khung giờ nắng gắt hoặc mưa dông, ban quản lý đã điều chỉnh kế hoạch, bố trí tăng cường nhân lực làm việc vào sáng sớm và đẩy mạnh tăng ca vào chiều muộn khi thời tiết thuận lợi hơn nhằm giữ vững tiến độ.

Kỹ sư, công nhân tất bật thi công thân trụ tháp cầu Đại Ngãi (Ảnh: Trí Trần)

Tại hiện trường, không khí lao động khẩn trương vẫn đang duy trì ở các mũi thi công chủ lực: Gói thầu xây lắp số 11-XL (cầu Đại Ngãi 2): Đang được triển khai với 4 mũi thi công cùng 20 nhân lực và 7 máy móc thiết bị. Các hạng mục đang thực hiện gồm 1 mũi hoàn thiện, 1 mũi thi công hệ thống điện chiếu sáng - đèn tín hiệu giao thông, và 2 mũi thi công kè gia cố luồng Trần Đề. Gói thầu xây lắp số 15-XL (cầu Đại Ngãi 1): Sở hữu quy mô lớn hơn với sự góp mặt của 54 cán bộ kỹ thuật, 302 công nhân, 72 máy móc thiết bị chia thành 23 mũi thi công chuyên biệt (gồm 5 mũi cầu dẫn; 3 mũi mố, tuyến, cống, kè; 6 mũi dầm thép, cáp dây văng, quan trắc; và 9 mũi thân trụ, mố cầu, cầu chính).

Cầu Đại Ngãi nối Vĩnh Long và Cần Thơ (Ảnh: Trí Trần)

Bên cạnh phần cầu chính và cầu dẫn, các hạng mục nền đường, thoát nước và xử lý nền đất yếu cũng ghi nhận những kết quả tích cực: Hạng mục tuyến đường bộ và cầu: Công tác đào nền đường, xử lý nền đất yếu cắm bấc thấm, đắp nền K95, K98, thảm bê tông nhựa đã hoàn thành 100%. Hệ thống cống thoát nước đạt 45/48 cống (94%, các cống còn lại thuộc hệ thống kè) và 6/6 cầu đang triển khai đạt 100%. Hạng mục cọc và nền móng: Công tác cọc xi măng đất đạt 100%, đắp nền K95 đạt 81%, cống thoát nước các loại đạt 14% (1/7 cống) và toàn bộ 1/1 cầu đang triển khai thi công đều đạt tiến độ yêu cầu.

Tuyến đường đã hoàn tất thảm nhựa và lắp đặt trọn vẹn hệ thống đèn giao thông (Ảnh: Trí Trần)

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ sở, ban, ngành và chủ đầu tư cùng sự nỗ lực bền bỉ của hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường, dự án cầu Đại Ngãi đang từng bước vượt qua mọi rào cản thời tiết và môi trường, khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng).

Dự án gồm 2 công trình chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.