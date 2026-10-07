Khám dịch vụ theo yêu cầu có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Khám dịch vụ theo yêu cầu là gì?

Bên cạnh các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường, khám dịch vụ theo yêu cầu đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay.

Đây là hình thức người bệnh chủ động lựa chọn các dịch vụ y tế vượt trội hơn so với quy định khám chữa bệnh thông thường. Điều này có thể bao gồm việc chọn bác sĩ khám, chọn giờ khám linh hoạt, yêu cầu phòng bệnh riêng, sử dụng các trang thiết bị hiện đại hơn hoặc các gói dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Mục đích chính của việc lựa chọn này là để được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn, tiện nghi hơn, giảm thời gian chờ đợi và có trải nghiệm khám chữa bệnh thoải mái, riêng tư hơn. Các cơ sở y tế công lập và tư nhân đều có thể cung cấp dịch vụ này, với mức chi phí thường cao hơn đáng kể so với khám thông thường.

Khám dịch vụ theo yêu cầu thường không được BHYT chi trả. Ảnh: AI

Khám dịch vụ theo yêu cầu có được BHYT chi trả không?

Theo quy định của Bộ Y tế, chi phí khám dịch vụ thường cao hơn mức thông thường và nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế cơ bản nên không được Quỹ BHYT chi trả.

Tuy nhiên, bệnh nhân có thẻ BHYT khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu vẫn có thể nhận hỗ trợ thanh toán trong một số trường hợp cụ thể như sau:

- Đối với các dịch vụ do bác sĩ chỉ định theo yêu cầu chuyên môn và thuộc phạm vi BHYT, quỹ sẽ chi trả theo đúng mức hưởng của bệnh nhân, còn phần chi phí chênh lệch sẽ do người bệnh tự thanh toán cho bệnh viện. Ngược lại, đối với các dịch vụ không thuộc chỉ định chuyên môn hoặc nằm ngoài phạm vi bảo hiểm, người bệnh phải tự chi trả toàn bộ chi phí.

- Căn cứ Thông tư 21/2023/TT-BYT, người bệnh khi dùng dịch vụ theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập cần thanh toán theo đúng đơn giá và số lượng dịch vụ thực tế. Đồng thời, Quỹ BHYT sẽ hỗ trợ chi trả chi phí điều trị căn cứ vào mức hưởng trên thẻ cũng như tỷ lệ đồng chi trả theo quy định pháp luật.