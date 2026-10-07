TP.HCM: Xe cứu hộ lao qua dải phân cách tông trực diện xe ben, 2 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, nam tài xế ngoài 40 tuổi điều khiển xe cứu hộ biển số 70A-711.13 kéo theo chiếc xe ben chạy trên đường Tạo Lực, theo hướng từ vòng xoay đường HL 502 đi đường ĐT 741. Ngồi trên xe cứu hộ còn có một người đàn ông gần 50 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến đường vào mỏ đá Phước Vĩnh (ấp 8, xã Phú Giáo), chiếc xe cứu hộ bất ngờ leo lên dải phân cách ở tim đường rồi tông vào cột đèn chiếu sáng.

Ô tô cứu hộ tiếp tục kéo theo chiếc xe ben lao qua phần đường ngược lại, va chạm trực diện với một xe ben khác mang biển số 61H-218.22 do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển đang chạy hướng ngược lại.

Sau va chạm, chiếc xe ben được kéo bị đứt rời khỏi xe cứu hộ và chạy ngược chiều tự do trên đường khoảng 50m. Trong khi đó, ô tô cứu hộ và xe ben 61H… văng vào vỉa hè.

Vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng, tài xế xe ben 61H... và 2 người ngồi trên ô tô cứu hộ bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai nạn nhân ngồi trên xe cứu hộ bị thương rất nặng.

Đầu xe cứu hộ biến dạng sau va chạm.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 1 (PC08, Công an TP.HCM) và Công an xã Phú Giáo đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.