Phó Thủ tướng: Học tập phải thực sự trở thành sức mạnh nội sinh

Sáng 7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Học tập phải tạo ra giá trị thực chất

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng đây không chỉ là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập tiêu biểu, mà còn là dịp nhìn lại thực chất những kết quả đạt được, nhận diện những vấn đề còn tồn tại để xác định hướng đổi mới trong xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng, các đại biểu tiêu biểu và hội viên khuyến học trong cả nước là những hạt nhân góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ban, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, trọng đạo lý, trọng người tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc học và tự học, căn dặn: "Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi".

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh phương thức sản xuất, thị trường lao động và đời sống xã hội, học tập suốt đời càng có ý nghĩa quan trọng.

Dẫn lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về học tập suốt đời, Phó Thủ tướng cho rằng đây là chìa khóa quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới sự phát triển thịnh vượng, bền vững.

"Xây dựng xã hội học tập, xét đến cùng, không phải là xây dựng thêm các danh hiệu hay phong trào; mà là xây dựng năng lực học tập, tự học, thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, những mô hình được giới thiệu tại Hội nghị cho thấy giá trị cụ thể của việc học, từ xóa mù chữ ở vùng biên giới, duy trì lớp học cho trẻ em yếu thế, gìn giữ truyền thống hiếu học trong dòng họ, xây dựng cộng đồng học tập đến phổ cập kỹ năng số cho người lao động.

"Khi việc học giải quyết được một vấn đề của cuộc sống, nâng cao năng lực con người, tạo được sinh kế và sự phát triển của cộng đồng thì học tập sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh", Phó Thủ tướng nói.

Chuyển từ phong trào sang hệ sinh thái học tập mở

Trong giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng đề nghị chuyển từ chú trọng số lượng danh hiệu, mô hình sang đánh giá sự chuyển biến về năng lực thực tế của người dân. Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá theo hướng thiết thực, dễ thực hiện, dễ kiểm chứng, khắc phục bệnh thành tích.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phát huy vai trò của cấp xã trong triển khai xã hội học tập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động khuyến học và học tập cộng đồng không bị gián đoạn sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng hoa và quà Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đặc biệt, cần đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, năng lực thích ứng với công nghệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Phong trào "Bình dân học vụ số" cần tiếp tục được triển khai thiết thực, quan tâm người cao tuổi, người lao động, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm yếu thế.

Phó Thủ tướng đề nghị gắn học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của đất nước; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng hành và tạo điều kiện để Hội Khuyến học Việt Nam phát huy vai trò, sứ mệnh của mình. Qua đó, góp phần hình thành những công dân Việt Nam có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.