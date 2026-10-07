Hiện thực hóa cam kết, nâng hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8-10/10.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia lần lượt từ 8-9/10 và 9-10/10. Ảnh: Tiến Tuấn

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng.

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua.

Đối với Lào, chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức thủ tướng, tạo điều kiện để hai lãnh đạo sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Lao động

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, kết quả quan trọng cần hướng tới là chuyển quyết tâm chính trị thành “tiến độ, dự án và lợi ích cụ thể”. Yêu cầu ấy thể hiện nội hàm thiết thực của gắn kết chiến lược. Sự phát triển của mỗi nước tạo thêm động lực và không gian phát triển cho nước kia.

Trên nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế cần tiếp tục được nâng cao hiệu quả, phát huy thế mạnh bổ trợ và hình thành những liên kết lâu dài. Mỗi dự án được triển khai đúng tiến độ, mỗi vướng mắc được tháo gỡ kịp thời đều góp phần đưa tình đoàn kết đặc biệt vào đời sống, tạo thêm lợi ích cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm còn cho rằng cần thúc đẩy đồng bộ kết nối giao thông, logistics, năng lượng, thể chế, hạ tầng số và nguồn nhân lực. Các hướng kết nối như cao tốc Hà Nội – Vientian, đường sắt Vũng Áng – Vientian cần được đặt trong tổng thể liên kết sản xuất, dịch vụ và thị trường. Khi hạ tầng được kết nối cùng với thủ tục thuận lợi, năng lực vận hành và nhu cầu kinh tế thực tế, hợp tác sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa.

Được biết, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 21 dự án đầu tư sang Lào, với tổng vốn đăng ký đạt gần 700 triệu USD. Thương mại hai nước tiếp tục đạt hơn 1,6 tỷ USD, cho thấy đã có những chuyển biến tích cực và hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ sở để hai nước hướng tới những mục tiêu cao hơn về thương mại, đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới và 10 tỷ USD về thương mại, hơn 10 tỷ USD về đầu tư vào năm 2030.

Đối với Campuchia, chuyến thăm là dịp tăng cường tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo hai nước, rà soát việc thực hiện các thỏa thuận và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang thực sự là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet hồi tháng 5 tại Cebu, Philippines, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN. Ảnh: Nhật Bắc

Về thương mại hai bên, kim ngạch trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia. Hai nước hướng tới mục tiêu sớm nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD, đồng thời mở rộng kết nối hạ tầng, năng lượng và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Để các cơ hội trở thành kết quả, cần tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan và phát huy hợp tác giữa địa phương. Hiệu quả hợp tác sẽ được thể hiện rõ hơn khi doanh nghiệp giảm chi phí, người dân có thêm việc làm và các địa phương có thêm điều kiện phát triển. Những lợi ích thiết thực ấy cũng góp phần củng cố nền tảng hữu nghị lâu dài.

Cùng với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với hai nước láng giềng. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và xây dựng các tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển cần tiếp tục được tăng cường. Bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân cũng là bảo vệ môi trường thuận lợi cho giao thương, đầu tư và giao lưu, để những thành quả hợp tác được duy trì bền vững.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm là bước chuẩn bị thiết thực cho các dấu mốc trong năm 2027, Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy việc thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả hơn các cam kết cấp cao, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.