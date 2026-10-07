Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương dễ xảy ra ngập lụt. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từng phương án ứng phó phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, chuẩn bị phương tiện và tuyến đường cơ động, bảo đảm khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các địa phương khẩn trương rà soát những hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, chủ động phương án sơ tán trước khi nước lũ dâng cao.

Tùy điều kiện thực tế, người dân có thể được bố trí ở xen ghép với các hộ tại khu vực an toàn hoặc đưa đến các điểm tránh trú tập trung. Các địa phương cần chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ, bảo đảm đời sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài.

Các địa phương tại Đà Nẵng chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại chỗ nhằm đảm bảo cho người dân trong trường hợp ngập lụt kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu, phường Hội An Đông xây dựng điểm phương án ứng phó với tình huống ngập lụt dài ngày. Xã Duy Nghĩa xây dựng kịch bản ứng phó mưa bão, xác định các khu vực trọng điểm và phương án sơ tán phù hợp với tình hình thực tế.

Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được yêu cầu hướng dẫn địa phương xây dựng phương án sát với đặc điểm từng địa bàn, chú trọng các nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chuẩn bị lực lượng, phương tiện dự phòng, chủ động hiệp đồng với các đơn vị liên quan, sẵn sàng cơ động tăng cường cho các địa bàn khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy, điều hành được yêu cầu duy trì thông suốt, bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.