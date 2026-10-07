Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều tỉnh, thành Trung Bộ đang trong đợt mưa lớn. Dự báo đợt mưa này kéo dài hết tuần này. Trọng tâm mưa lớn ngày 7-8/10 là TP. Huế và TP. Đà Nẵng, có nơi mưa rất to trên 600 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều tỉnh, thành Trung Bộ đang trong đợt mưa lớn. Ảnh minh họa

Đợt mưa này được dự báo kéo dài hết tuần này, bởi không khí lạnh dồn xuống kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000 m, đồng thời rãnh áp thấp ở phía Nam từ hôm nay sẽ mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.

Trọng tâm mưa lớn nhất trong hôm nay (7/10), ngày mai (8/10) là TP. Huế và TP. Đà Nẵng, lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi mưa rất to trên 600 mm. Phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Sau đó, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra khu vực Quảng Trị đến Thanh Hóa.

Ngoài nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn sẽ tạo ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trong đó dự kiến, đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn của Quảng Trị có khả năng lên cao mức báo động 3 gây ngập lụt sâu vùng trũng thấp ven sông. Các sông khác, lũ sẽ lên từ báo động 1 đến trên báo động 2.

Với diễn biến lũ như vậy, bà con tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, cầu tràn bị ngập nước vì nước chảy xiết có thể cuốn trôi người và phương tiện.

Khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa nhiều về chiều đến tối nay, có nơi mưa to trên 80 mm chỉ trong thời gian ngắn, dễ gây ngập úng vùng trũng thấp. Trong cơn dông có thể đi kèm theo lốc xoáy, sấm sét, gió giật mạnh.

Còn tại Bắc Bộ, dự báo trưa, chiều nay trời nắng hanh, nhiệt độ tăng gần chục độ so với thời điểm này. Tại phường Hoàn Kiếm (Thủ đô Hà Nội) và nhiều phường khác, nhiệt độ từ 27-31 độ C. Không khí hanh khô, độ ẩm thấp nhất nhiều nơi dưới 50%.

Về đêm, trời khá lạnh do ít mây, mặt đất bị thoát nhiệt. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở các phường từ 15-22 độ C.

Trên biển, quanh đặc khu Hoàng Sa tiếp tục có mưa dông, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa cũng có mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.