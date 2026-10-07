BĐBP TP Cần Thơ thăm, chúc mừng 23 chùa Khmer dịp Lễ Sene Dolta

Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy BĐBP TP Cần Thơ thăm tặng quà các vị sư sãi chùa Kos Tung, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ.

Trong các ngày từ 5-7/10, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại 23 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố.

Đoàn công tác thứ nhất do Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn; đoàn công tác thứ hai do Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn.

Tại các điểm đến, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ, các đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị sư sãi, Ban quản trị chùa, người có uy tín cùng đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta.

Đại tá Lương Hữu Trung – Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Cần Thơ thăm, tặng quà Hòa thượng Thạch Huôl, Trụ trì chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Các đoàn chúc các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng ổn định, phát triển.

Dịp này, lãnh đạo BĐBP TP Cần Thơ ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các chùa Khmer, các vị trụ trì, Ban quản trị, người có uy tín và đồng bào Khmer trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Đặc biệt, trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer đã có nhiều đóng góp thiết thực, phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lương Hữu Trung – Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Cần Thơ thăm, tặng quà các vị sư sãi, ban quản trị chùa Wát Pích, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Đại tá Lương Hữu Trung – Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Cần Thơ thăm, tặng quà thăm, tặng quà các vị sư sãi, ban quản trị chùa Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, TP Cần Thơ.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy BĐBP TP Cần Thơ cho biết, việc tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng Lễ Sene Dolta thể hiện sự quan tâm và tình cảm gắn bó của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào Khmer trên địa bàn biên giới biển.

Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng BĐBP với các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Hoạt động cũng góp phần động viên các vị sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng hành cùng BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.