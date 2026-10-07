Tp. Huế: Mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn đang tiếp diễn tại nhiều khu vực thành phố Huế, trong đó có nơi lượng mưa ghi nhận hàng trăm milimét. Độ ẩm đất ở một số nơi đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất.

Mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa cao

Theo tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế phát lúc 8h ngày 7/10/2026, trong 6 giờ (từ 1h đến 7h ngày 7/10), trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực Tp. Huế

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như sau: Cầu Truồi 137,2 mm, Hồ Truồi 127,6 mm (Lộc An); Giang Hải (Phú Lộc) 245,6 mm, Cảng Tư Hiền 162,4 mm (Vinh Lộc); Hồ chứa nước Phú Bài 74,6 mm; Hồ Tà Rinh (Nam Đông) 73,8 mm; Hương Phú 103 mm, Nam Đông 90,4 mm; Lộc Tiến (Phú Lộc) 157,8 mm, Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (Phú Lộc) 144,4 mm; Trạm bơm Vinh Hà (Phú Vang) 131,8 mm; VPTT PCTTHUE 88 mm (P. Thuận Hóa); Vườn Quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc) 100 mm.

Tại một số khu vực ở Tp. Huế, mô hình độ ẩm đất cho thấy đất đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm tăng khả năng phát sinh các hiện tượng thiên tai liên quan đến dòng chảy và địa hình.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ tiếp theo, dự báo khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-20 mm, có nơi cao hơn.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn Tp. Huế cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở Cấp 1.

Trong điều kiện đất đã no nước, người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng núi, sườn dốc cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường của dòng chảy và địa hình. Việc hạn chế đi lại qua ngầm, cầu tràn, đoạn đường ngập sâu và khu vực có độ dốc lớn là biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất

Lũ quét và sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người dân mà còn có thể gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng hoạt động kinh tế - xã hội và sản xuất.

Sạt lở đất không chỉ đe dọa trực tiếp tính mạng người dân mà còn có thể gây ách tắc giao thông. Ảnh minh hoạ

Trước diễn biến mưa còn tiếp tục, chính quyền cơ sở cần tăng cường theo dõi cảnh báo khí tượng thủy văn, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chủ động thông tin đến người dân và sẵn sàng phương án ứng phó. Người dân cần không chủ quan, nhất là tại những nơi địa hình dốc, gần sông suối hoặc thường xuyên chịu tác động của dòng chảy.

Trong dài hạn, chủ động phòng ngừa thiên tai cần gắn với bảo vệ rừng, đất và nguồn nước; sử dụng hợp lý tài nguyên, hạn chế tác động làm gia tăng dòng chảy mặt và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, môi trường và hướng tới phát triển bền vững trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết./.