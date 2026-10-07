Công an TP Huế: Quyết liệt rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở 'độ, chế' xe

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế, thời gian qua, tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên và người điều khiển mô tô, xe gắn máy tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính của xe, “độ" xe, thay đổi máy, đôn nòng, nâng công suất, thay đổi hệ thống pô, đèn, còi, bánh, phanh… có nguy cơ làm phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Huế đang tập trung tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các “lò” độ chế xe.

Đáng chú ý, việc thay đổi công suất, kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện không đúng quy định có thể làm phương tiện không còn bảo đảm điều kiện an toàn theo thiết kế ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh, mất kiểm soát, gây tai nạn; đồng thời tạo điều kiện cho hành vi chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Một nhóm thanh thiếu niên từng chạy xe tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường trung tâm của TP Huế.

Thời gian qua, Công an TP Huế đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, nhiều thanh thiếu niên bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đơn cử, mới đây, một nhóm đối tượng mang dao phóng lợn, chạy xe lạng lách, tốc độ cao và gây náo loạn các đường phố ở TP Huế lúc rạng sáng đã bị khởi tố. Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Nhật Q. (SN 2009), Bùi Nguyễn Gia K. (SN 2009), Trần Anh T. (SN 2010), Nguyễn Trung D. (SN 2010), Lê Võ Đức M. (SN 2010), Văn Viết H. (SN 2010), Cao Vương H. (SN 2011) và Trần Quốc L. (SN 2012), cùng trú trên địa bàn TP Huế.

Theo điều tra ban đầu, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin rủ Bùi Nguyễn Gia K. chạy xe lạng lách trên đường phố. Sau đó, Q. tiếp tục rủ Trần Anh T. tham gia. Tiếp đó, T. rủ thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L., đồng thời đến khu vực chân cầu Tuần lấy hai dao phóng lợn tự chế đã chuẩn bị từ trước.

Nhóm đối tượng mang dao phóng lợn, chạy xe lạng lách, tốc độ cao và gây náo loạn các đường phố bị khởi tố vào tháng 8/2026.

Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, nhóm này tiếp tục tập trung và lôi kéo thêm Nguyễn Trung D., Lê Võ Đức M. tham gia. Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ thêm Văn Viết H. nhập hội. Sau đó, khoảng 15 thanh thiếu niên đi trên 7 xe mô tô tạo thành đoàn, mang theo dao phóng lợn, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên nhiều tuyến phố.

Khi đến khu vực đường Hùng Vương trước chợ An Cựu (phường An Cựu, TP Huế), nhóm này bị một nhóm thanh niên khác khiêu khích nên quay xe truy đuổi. tại nút giao Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ, do chạy tốc độ cao và không làm chủ tay lái, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đã tông vào cột biển báo trên dải phân cách rồi tự ngã. Sau vụ tai nạn, một số đối tượng đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua quá trình điều tra, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Anh T., Hồ Ngọc Nhật Q., Nguyễn Trung D. và Bùi Nguyễn Gia K. về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP Huế thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế" xe, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, qua đó chủ động ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Theo đó, Phòng CSGT đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh mua bán, trao đổi phụ tùng, thiết bị phương tiện. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ cao vi phạm để tập trung kiểm tra. Từ ngày 2 đến 4/10, các Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 16 cơ sở và phát hiện, có 4 cơ sở có vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán, trao đổi phụ tùng phục vụ “độ" xe. Đồng thời, phát hiện một số vi phạm về đăng ký kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy.

Đáng chú ý, tại một cơ sở ở xã biên giới A Lưới 3, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe đạp điện được lắp thêm IC nhằm tăng tốc độ và thay đổi kích thước khung xe. Hai phương tiện được xác định thuộc sở hữu của hai học sinh lớp 9. Các phương tiện đã được bàn giao cho Công an xã A Lưới 3 tiếp tục xác minh, xử lý.

Từ ngày 2 đến 4/10, các Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn; đồng thời yêu cầu tháo bỏ, thay thế bộ phận không đúng quy định.

Qua đó, góp phần quản lý chặt phương tiện của thanh, thiếu niên, ngăn ngừa việc sử dụng phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, tăng tốc độ để vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đề nghị các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe; cửa hàng kinh doanh, mua bán, trao đổi phụ tùng, linh kiện, thiết bị xe máy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho việc thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện trái quy định.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an xã tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Các cơ sở kinh doanh cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc phụ tùng, linh kiện; không nhận thực hiện các yêu cầu “độ" xe, “đôn nòng”, thay đổi máy hoặc cải tạo phương tiện trái quy định, nhất là những trường hợp có dấu hiệu nhằm phục vụ việc chạy xe tốc độ cao, tụ tập, gây rối trật tự công cộng hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng đề nghị người dân, nhất là thanh thiếu niên, không chạy theo trào lưu “độ" xe, không cổ súy, không tiếp tay cho các hoạt động thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện trái quy định; đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an xã, phường tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi “độ, chế" xe, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm thanh thiếu niên sử dụng phương tiện độ chế phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi tham gia giao thông.