Chiều 23/9, mưa lớn xuất hiện ở TP.HCM và kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Sau một thời gian mưa nặng hạt, nước bắt đầu dồn xuống mặt đường, gây ngập cục bộ tại một số khu vực thấp trũng.

Ghi nhận của phóng viên, ở khu vực trung tâm thành phố, sau hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường như Lê Lai, Nguyễn Du, Nguyễn Thái Bình, Calmette, Cô Giang... lênh láng nước.

TP.HCM: Loạt tuyến đường trung tâm ngập cục bộ

Theo quan sát, ở các cổng ra vào của Hội trường Thống Nhất bên đường Nguyễn Du, dòng nước liên tục đổ xuống đường, tạo thành các vòng xoáy mạnh, cản trở việc di chuyển của người dân.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng để tránh những vị trí nước dâng cao.

Cơn mưa lớn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại đường Bùi Viện, tình trạng ngập trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là tuyến phố tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh và thường xuyên có đông người qua lại. Sau cơn mưa lớn, nước phủ khắp mặt đường, có thời điểm nước dâng gần nửa bánh xe máy, gây khó khăn cho các phương tiện.

Nhiều người dân chủ động nâng, kê đồ đạc phía trước nhằm hạn chế nước tràn vào bên trong.

Nước lênh láng khắp mặt đường.

Không những vậy, nước mưa từ các khu vực xung quanh dồn xuống khiến một số đoạn trên tuyến đường nhanh chóng trở nên nhếch nhác.

Nhiều người điều khiển xe máy phải chạy chậm, quan sát kỹ các khu vực ngập để đi qua.

Chị Khánh Huyền, ngụ phường Cầu Ông Lãnh chia sẻ: "Hôm nay tôi xong việc sớm định trở về nhà thì gặp mưa lớn, nước lên nhanh, tôi vừa đi vừa sợ xe chết máy”.

Khu vực đường Bùi Viện, nước ngập lênh láng.

Hơn 15 giờ cùng ngày, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không chỉ khu vực trung tâm, nhiều tuyến đường, khu vực khác ở TP.HCM cũng bị ngập nặng trong cơn mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong khoảng 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm dông, sét tại nhiều khu vực TP.HCM. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa gồm: Chợ Lớn, Phú Định, Bình Đông, Minh Phụng, An Lạc, Tân Phước...

Nước ngập hơn nửa bánh xe máy ở khu vực trung tâm.

Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân được cảnh báo đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tương đương 8-17m/s.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn có khả năng tiếp tục gây ngập cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Người dân khi tham gia giao thông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào những đoạn đường đang ngập sâu.

Nước chảy cuồn cuộn ra mặt đường, tạo thành các vòng xoáy sâu, cản trở người tham gia giao thông.

Theo cơ quan khí tượng, hình thế gây mưa hiện nay liên quan đến dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, trong khi vùng hội tụ trên biển có xu hướng dịch chuyển vào đất liền Nam Bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 23/9 tại trung tâm TP.HCM: