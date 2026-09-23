Lật xe khách ở Gia Lai: Kết quả nồng độ cồn, ma túy của tài xế
Lực lượng chức năng Gia Lai xác định, tài xế xe khách giường nằm trong vụ tai nạn khiến 6 người thương vong không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.
Chiều 23/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế xe khách giường nằm Bảy Tàu trong vụ tai nạn liên hoàn dẫn đến lật xe khiến 2 người chết, 4 người bị thương tại ngã tư Gò Găng (phường An Nhơn Bắc) vào sáng cùng ngày.
Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế N.V.C. (Sinh năm 1990, trú tại phường Hoài Nhơn) ở mức 0,00mg/lít khí thở; kết quả xét nghiệm ma túy âm tính.
Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai thông tin, trong số 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn được tiếp nhận điều trị, trong đó là 3 mẹ con gồm: chị N.T.S (Sinh năm 1994, trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) bị gãy xương dưới chày cổ chân; con gái chị S. là N.N.K.L (6 tuổi) và con trai N.N.G.H (2 tuổi) chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Trường hợp bị nặng nhất là chị V.T.X (Sinh năm 1998, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) bị đa chấn thương gồm chấn thương vùng bụng, gối, cột sống ngực, thắt lưng, gãy xương ngồi, xương mu... Hiện Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đang tiến hành các phương pháp, cấp cứu, chụp CT, X-Quang... và tiếp tục theo dõi, điều trị.
Như Báo Điện tử VTC news thông tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc).
Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu do tài xế N.V.C. (Sinh năm 1990, trú tại phường Hoài Nhơn) cầm lái di chuyển theo hướng Nam - Bắc.
Khi đến khu vực nói trên, do tài xế xe khách giường nằm không chú ý quan sát nên đã va chạm với xe máy BKS 77F2-04xx do ông N.Đ.P. (trú phường An Nhơn Bắc) cầm lái. Sau đó, xe khách giường nằm tiếp tục va chạm với xe taxi BKS 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật nghiêng ngay trên vòng xuyến nút giao.
Vụ va chạm khiến ông N.Đ.P. (người đi xe máy) và một nữ hành khách đi trên xe giường nằm tử vong và nhiều hành khách khác trên xe bị thương.
Tại hiện trường ghi nhận, chiếc xe khách bị lật chắn ngang vòng xuyến, vỡ vụn phần kính chắn gió; xe máy bị biến dạng và xe taxi đậu ven đường bị bóp méo, hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị cứu hộ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, phân luồng điều tiết giao thông tránh ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lat-xe-khach-o-gia-lai-ket-qua-nong-do-con-ma-tuy-cua-tai-xe-ar1041392.html