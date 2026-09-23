Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp biểu dương và đánh giá cao sáng kiến độc đáo, tâm huyết của Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania trong việc xây dựng hoàn thành Phòng thờ Bác Hồ tại địa bàn. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Đón và làm việc với Đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cùng tập thể cán bộ Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng doanh nhân tại địa bàn.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Đại sứ Vũ Thanh Huyền cùng toàn thể thành viên Đoàn công tác liên Bộ đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đây là công trình văn hóa đầu tiên được xây dựng để tưởng nhớ Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam tại địa bàn truyền thống Đông Phi.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, trước anh linh của Người, Thứ trưởng và đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân đối với công lao vĩ đại của Bác - người cùng với Cố Tổng thống Julius Nyerere đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị thủy chung, sâu sắc giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam-Tanzania.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Đại sứ Vũ Thanh Huyền cùng toàn thể thành viên Đoàn công tác liên Bộ đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Tại buổi làm việc ngay sau đó, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã báo cáo với Thứ trưởng và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của Đại sứ quán, công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như những nỗ lực thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa thời gian qua.

Đại sứ nhấn mạnh, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 2 (diễn ra từ ngày 21-25/9) là sự kiện đối ngoại có nội hàm chính trị và ý nghĩa vô cùng to lớn kể từ kỳ họp lần thứ nhất. Sự hiện diện của Lãnh đạo cấp cao và Phân ban Việt Nam đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho Cơ quan đại diện và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để vững vàng phát triển tại thị trường Đông Phi đầy tiềm năng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania trong việc khắc phục khó khăn địa bàn, làm tốt vai trò cầu nối ngoại giao bền vững.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sáng kiến độc đáo, tâm huyết của Đại sứ quán trong việc xây dựng hoàn thành Phòng thờ Bác Hồ tại địa bàn.

Thứ trưởng khẳng định, đây không chỉ là không gian giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho các thế hệ cán bộ đối ngoại và cộng đồng kiều bào tại Đông Phi, mà còn là biểu tượng ngoại giao văn hóa vô cùng ý nghĩa, góp phần lan tỏa tư tưởng, cốt cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với bạn bè quốc tế sở tại.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, đa số các quốc gia châu Phi nói chung và Tanzania nói riêng đều là những nền kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm. Do đó, ngành nông nghiệp Việt Nam luôn xác định vai trò đi đầu, đặt những viên gạch nền tảng để xây dựng chiếc cầu kết nối quan hệ song phương và mở đường cho các hợp tác kinh tế - đầu tư toàn diện tiếp sau.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania sẽ luôn là ngôi nhà chung tin cậy, sát cánh cùng các cơ quan, đoàn công tác và các doanh nghiệp vượt qua thách thức. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan đại diện chính thức, đồng hành sát sao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho khối doanh nghiệp trọng điểm của Việt Nam tại địa bàn như Tập đoàn Viettel (Halotel), Vingroup, Intimex, Phulimex.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với Phân ban để quyết liệt triển khai các cam kết, nội dung Biên bản thỏa thuận (Agreed Minutes) và Kế hoạch hành động 5 năm ngay sau khi được ký kết, đưa mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên thực địa.

Thay mặt tập thể Cơ quan đại diện, Đại sứ Vũ Thanh Huyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẽ luôn là ngôi nhà chung tin cậy, sát cánh cùng các cơ quan, đoàn công tác và các doanh nghiệp vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - đối ngoại, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng bền chặt.

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình và đoàn kết cao.