Mưa lớn kéo dài, cục bộ trên 250 mm trong 24 giờ

Về nguyên nhân đợt mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ, kết nối với vùng áp thấp trên Biển Đông. Vùng áp thấp có xu hướng di chuyển về phía đất liền, gây mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương.

Mưa lớn diện rộng, cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: D. Khánh)

Trong khoảng từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, lượng mưa ghi nhận tại Tam Trà, thành phố Đà Nẵng là 184,4 mm; Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh là 108,6 mm; Cống Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp là 97,4 mm.

Dự báo đến khoảng ngày 24/9, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 60-130 mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250 mm/24 giờ.

Tại Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-80 mm/24 giờ, một số nơi trên 150 mm/24 giờ.

Tính trong cả giai đoạn từ ngày 21/9 đến ngày 24/9, tổng lượng mưa tại phía Đông Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ được dự báo phổ biến 120-250 mm, cục bộ trên 400 mm. Đây là tổng lượng mưa của giai đoạn, khác với mức lượng mưa dự báo trong 24 giờ tại từng khu vực.

Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến khoảng 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Cũng từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm.

Chủ động di dời người dân, bảo đảm an toàn hồ chứa

Cùng với dự báo mưa lớn, cơ quan khí tượng lưu ý tình trạng đất gần bão hòa hoặc đã bão hòa tại một số khu vực. Kết quả mô hình độ ẩm đất tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cho thấy một số nơi có độ ẩm trên 85% hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường thuộc năm tỉnh, thành phố này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các nguy cơ được cảnh báo gồm lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc trong thời gian mưa lớn tiếp diễn.

Đối với công tác ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai. Các địa phương được yêu cầu rà soát những nơi có nguy cơ, chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng với việc di dời người dân, các địa phương cần khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng hỗ trợ tại chỗ. Công tác kiểm soát giao thông phải được thực hiện tại những vị trí nước ngập sâu, dòng chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Đối với hồ chứa và các công trình, yêu cầu đặt ra là kiểm tra mức độ an toàn, bao gồm cả công trình đang thi công, hầm, lò khai thác khoáng sản và khu vực hạ du.

Các địa phương chủ động điều tiết hồ thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du trong thời gian mưa lớn.