Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp lãnh đạo Tập đoàn UOB

Tham dự buổi làm việc, về phía NHNN có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát các TCTD và Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía UOB, có ông Victor Trí Ngô - Tổng Giám đốc UOB Việt Nam, Bà Đinh Linh Chi - Giám đốc Tuân thủ UOB Việt Nam.

Chào mừng ông Tan Choon Hin và các đồng nghiệp đến thăm, làm việc tại NHNN, Phó Thống đốc nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Singapore đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Tan Choon Hin - Tổng Giám đốc phụ trách ASEAN và Trung Hoa Đại lục, Tập đoàn UOB trao đổi tại buổi làm việc

Phó Thống đốc ghi nhận những đóng góp của UOB đối với lĩnh vực ngân hàng, tài chính tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao cam kết đầu tư, hoạt động lâu dài của Ngân hàng tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Phó Thống đốc cũng đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp của các tổ chức tín dụng Singapore tại Việt Nam, cũng như những kết quả hợp tác trong lĩnh vực thanh toán số, kết nối thanh toán xuyên biên giới, trong đó có kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của UOB Việt Nam, định hướng và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, cũng như một số định hướng của NHNN đối với hoạt động của UOB Việt Nam.

Trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị UOB tiếp tục quan tâm, tham gia và hỗ trợ quá trình xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời phát huy kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế của Ngân hàng trong thu hút các nhà đầu tư quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối với thị trường tài chính Singapore. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc đề nghị UOB tăng cường kết nối các nguồn vốn quốc tế với Việt Nam, góp phần hỗ trợ triển khai các dự án trong những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn như năng lượng, hạ tầng, logistics và công nghệ.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cùng đoàn UOB chụp ảnh lưu niệm

Về phía UOB, ông Tan Choon Hin khẳng định UOB cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để hỗ trợ các sáng kiến phát triển của Việt Nam, trong đó có quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển hạ tầng số và trung tâm dữ liệu. Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị UOB tiếp tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với các đối tác Việt Nam, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.