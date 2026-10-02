Dự báo thời tiết ngày 2/10

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa, chiều có lúc hửng nắng; nền nhiệt giảm nhẹ. Trung Bộ có nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Lào Cai, ngày có nắng nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; vùng núi cao đêm và sáng trời rét. Đáng chú ý, không khí lạnh hiện tác động yếu và lệch về phía Đông, vì vậy nền nhiệt ở Lào Cai chưa giảm mạnh.

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