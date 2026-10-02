Gỡ 'nút thắt' mặt bằng, dự án cầu vượt đường sắt Đồng Hới tăng tốc

GPMB kéo dài, dự án chậm tiến độ

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị được người dân kỳ vọng sẽ tháo nút thắt ùn tắc giao thông nội đô thị. Thế nhưng suốt nhiều năm nay, dự án này vướng giải phóng mặt bằng khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Sở Xây dựng Quảng Trị) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2022 với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Công trình gồm hai gói thầu: phần cầu có giá trị hợp đồng hơn 85 tỷ đồng và phần đường hơn 13,4 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15km, kết nối trục đường Hà Văn Quan - Tôn Thất Tùng với tuyến Nguyễn Công Hoan - Phan Đình Phùng.

Trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, có 96 trường hợp bị ảnh hưởng tại phường Đồng Hới và phường Đồng Thuận.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2022

Tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 5/11/2025, UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư. Tiếp đó, tại Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 28/11/2025, tỉnh tiếp tục chấp thuận điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, với 2 nội dung chính là tăng tổng mức đầu tư thêm 33,5 tỷ đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, hoàn thành vào quý III/2026. Tuy vậy, thực tế cho thấy, các vướng mắc về GPMB vẫn còn khá phức tạp. Tới gần hết quý III/2026, dự án vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng với 2 hộ dân.

Hiện công trình bị lỡ hẹn tiến độ hoàn thành vào quý III/2026

Tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành dự án

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận cùng các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, đồng thời xin tiếp tục điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án.

Vật tư, thiết bị ngổn ngang dưới chân công trình

Ngày 22/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới, qua đó gia hạn thời gian hoàn thành dự án từ quý III lên quý IV/2026.

Quyết định yêu cầu chủ đầu tư dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình. Tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư nhằm đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Trị quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Dự án được gia hạn tiến độ hoàn thành sang quý IV/2026

Ngày 30/9, UBND phường Đồng Thuận đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại, để dự án sớm được nhà thầu thi công hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

Hiện nhà thầu đang tăng tốc thi công sau khi mặt bằng sạch được bàn giao toàn bộ

Ngày 2/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Anh Minh - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới có nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận cùng các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan, đồng thời xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án vào quý IV/2026 và được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận.

Hiện nay, những vướng mắc về mặt bằng đã được UBND phường Đồng Hới, phường Đồng Thuận cùng các bộ phận chuyên môn giải quyết dứt điểm, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu thi công huy động máy móc, vật tự, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ được giao.