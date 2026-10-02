TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông tại các ga metro số 2

Ngày 2/10, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR), cho biết, công tác thi công các nhà ga ngầm tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được triển khai tại nhiều vị trí sau khi được cấp phép và thông qua phương án tổ chức giao thông.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin.

Theo đó, từ ngày 10/10, TP Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục quây rào thi công tại các nhà ga Tao Đàn (ST2), Bảy Hiền (ST7) và Nguyễn Hồng Đào (ST8). Tại các khu vực thi công, mặt đường lưu thông được bố trí tối thiểu 7,5m; một số tuyến đường được tổ chức lưu thông một chiều và phân luồng phương tiện theo các tuyến lân cận.

Trước đó, 5 nhà ga gồm Hòa Hưng (ST4), Lê Thị Riêng (ST5), Phạm Văn Hai (ST6), ga Bà Quẹo (ST9) và Tao Đàn (ST2) đã được tổ chức thi công. Các khu vực này được thiết lập rào chắn, làm đường tạm và tổ chức phân luồng giao thông.

Nhà ga Phạm Văn Bạch đang được thi công tường vây.

Nhà ga Phạm Văn Hai được rào chắn để thi công.

Đối với khu vực nhà ga ST2, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Du - Nguyễn Thị Minh Khai. Phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa cũng tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Cao Thắng - Huyền Trân Công Chúa. Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông hai chiều.

Tại nhà ga ST3, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Tú Xương - Võ Thị Sáu. Đường Võ Thị Sáu đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Nguyễn Thông, đường Nguyễn Thông đoạn từ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng và đường Lý Chính Thắng đoạn từ Nguyễn Thông đến Cách Mạng Tháng Tám cũng được tổ chức lưu thông một chiều.

Đáng chú ý, tại khu vực các nhà ga ST4, ST5 và ST6, đường Cách Mạng Tháng Tám cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2; xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Lê Bình - Hoàng Sa - Rạch Bùng Binh - Bà Huyện Thanh Quan - Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2.

Tại khu vực nhà ga ST7, ở giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, không đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám. Phương tiện từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Đối với nhà ga ST8, đường Trường Chinh đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen cấm ô tô khách và xe tải lưu thông theo hướng Trương Công Định - Ngã tư Bảy Hiền. Lộ trình thay thế qua Trương Công Định - Bàu Cát hoặc Bàu Cát 1 - Đồng Đen - Trường Chinh.

Tại nhà ga ST9, thành phố khuyến khích phương tiện từ nút giao An Sương đi vào trung tâm theo các lộ trình Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh hoặc Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Đồng thời, cấm ô tô trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng Cộng Hòa - Lê Trọng Tấn và đường Huỳnh Văn Gấm theo hướng Tân Kỳ Tân Quý - Hồ Đắc Di.

Một phần đường Trường Chinh tại ga ngầm ST9 (Bà Quẹo) được rào chắn để phục vụ thi công.

Tại nhà ga ST10, các dải phân cách tại giao lộ Phạm Văn Bạch - Trường Chinh, Tây Thạnh - Trường Chinh và Phan Huy Ích - Trường Chinh được đóng. Phương tiện có nhu cầu quay đầu trên đường Trường Chinh được hướng dẫn đến các vị trí quay đầu tại giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn hoặc vị trí quay đầu mới cách nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m.

MAUR đề nghị người dân, người điều khiển phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn phân luồng và biển báo tại các khu vực thi công, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình triển khai tuyến metro số 2.