Tổ công tác số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy 8 xã

Tham gia tổ công tác có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác số 3 cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt nội dung tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm, đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Các xã đã chủ động xây dựng, rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định động lực phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, xã Hữu Lũng đạt và vượt 10/23 chỉ tiêu; xã Yên Bình đạt và vượt 18/29 chỉ tiêu.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tại Cai Kinh, Yên Bình, Tân Thành, Thiện Tân, Tuấn Sơn đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách tại Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham vượt cao so với dự toán giao.

Lãnh đạo xã Vân Nham báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Lãnh đạo xã Hữu Lũng trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả rõ nét. Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng đạt 99%; Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn giai đoạn 1 đã bàn giao 217,2 ha; Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1 đạt 100%...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội, xóa nhà tạm, giáo dục, y tế được triển khai kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được chủ động thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Đảng ủy các xã tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh; kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện công tác cán bộ, quản lý, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo chương trình, kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, bổ sung làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế tồn tại và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đảng ủy các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Đảng ủy các xã tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; cán bộ, công chức nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy công việc.

Đồng chí yêu cầu các xã rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, đề ra giải pháp khắc phục; tập trung thực hiện quyết liệt kịch bản tăng trưởng kinh tế; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, các mô hình kinh tế, thương mại, dịch vụ. Cùng đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các xã quan tâm phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao; tiếp tục củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với các kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí đã trao đổi, làm rõ một số nội dung; đồng thời ghi nhận, hướng dẫn các xã thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.