Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to từ ngày 4 đến 8/10

Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (ảnh trái) và bản đồ dự báo tỷ chuẩn lượng mưa trên đất liền thành phố Đà Nẵng trong tháng 10/2026. Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ

Trong các ngày 3, 9 và 10/10, thời tiết chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cũng dự báo nền nhiệt độ tháng 10/2026 tại thành phố Đà Nẵng phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5°C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trong tháng 10, thành phố có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa trong tháng phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực vùng núi có nơi xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng phổ biến từ 450 - 650mm, riêng trạm Tam Kỳ đạt khoảng 500 - 700mm. Ở vùng núi phía tây bắc, lượng mưa phổ biến từ 350 - 550mm, các khu vực vùng núi khác dao động từ 500 - 750mm; riêng vùng núi phía nam có nơi cao hơn, như tại trạm Trà My có thể đạt khoảng 700 - 900mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo, trong tháng 10 có khoảng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông, cần đề phòng khả năng có 1 cơn ảnh hưởng đến thời tiết thành phố.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh dần. Các hình thế này sẽ luân phiên gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió giật mạnh trên đất liền, cùng lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Mưa lớn với cường độ dồn dập có nguy cơ cao gây sạt lở, đặc biệt là ở vùng núi. Do đó, cần chủ động đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất trong tháng 10.

Bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của tàu thuyền...