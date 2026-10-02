TPHCM ký kết phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM về xây dựng thể chế

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM Lê Trường Sơn tại lễ ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị về xây dựng thể chế, chính sách pháp luật. ẢNH: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM ký kết phối hợp giữa 2 đơn vị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo kế hoạch được ký kết, UBND TPHCM và Trường Đại học Luật TPHCM sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế; tham vấn ý kiến về việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW và các giải pháp của Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” trên địa bàn TPHCM.

Hai bên cũng phối hợp góp ý chính sách đối với các dự thảo văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tính pháp lý của hợp đồng, thỏa thuận đối với nhà đầu tư nước ngoài...

Đồng chí Trần Văn Bảy phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển TPHCM. ﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá việc triển khai kế hoạch phối hợp là bước đi chiến lược, kịp thời, nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương, đồng thời cộng hưởng nguồn lực trí tuệ để giải quyết những bài toán thực tiễn của TPHCM trong 5 năm tới.

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá với yêu cầu rất cao về đổi mới thể chế. Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Kết luận số 09-KL/TW ngày 10-3-2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam là kim chỉ nam, khẳng định yêu cầu đổi mới tư duy pháp lý, chuyển từ nền hành chính quản trị sang kiến tạo thể chế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã mở ra không gian thể chế mới cho TPHCM với những cơ chế, chính sách vượt trội, việc này đòi hỏi thành phố phải khẩn trương cụ thể hóa, ban hành đồng bộ, kịp thời các văn bản thi hành Luật.

Để kế hoạch phối hợp mang lại hiệu quả thực chất, đồng chí Trần Văn Bảy đề nghị hai bên tập trung nâng cao chất lượng tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; quán triệt tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW, Kết luận 09-KL/TW và Luật Phát triển đô thị để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tinh gọn, minh bạch và dài hạn. Trong đó, tập trung nghiên cứu, rà soát, tham mưu các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển đô thị nhằm khơi thông các nguồn lực đất đai, hạ tầng và tài chính đô thị.

Triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tư pháp, mở rộng phối hợp trong công tác tư vấn, phòng ngừa và giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế; chủ động đặt hàng các đề tài, hội thảo chuyên sâu để tìm lời giải cho những điểm nghẽn thể chế, các mô hình quản lý đô thị mới và cơ chế thí điểm đặc thù của thành phố.

Tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết thời gian qua, nhà trường đồng hành cùng thành phố trong góp ý dự thảo Luật Phát triển đô thị, tư vấn, phản biện các dự thảo nghị quyết, quyết định để kịp triển khai Luật khi có hiệu lực. Để thực hiện các nội dung ký kết, nhà trường sẽ phân công đầu mối chịu trách nhiệm, tổ chức các nhóm chuyên gia và chủ động phối hợp với Sở Tư pháp cùng các sở, ngành. Kết quả hợp tác cần được đánh giá bằng chất lượng tư vấn và hiệu quả ứng dụng.