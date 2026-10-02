Phường Kim Liên kiện toàn 5 cơ quan chuyên môn

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 5 phòng chuyên môn. Ảnh: PV

Trước đó, tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã quyết nghị sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường, gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. HĐND phường giao UBND phường quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan; số lượng Phó Trưởng phòng theo thẩm quyền; đồng thời bố trí công chức theo vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các phòng, ban, bộ phận và toàn thể cán bộ, công chức trong thời gian qua.

Lãnh đạo phường Kim Liên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm thuộc 5 phòng chuyên môn vừa kiện toàn. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch UBND phường Kim Liên, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, công chức đến từ nhiều vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao và tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, các đơn vị đã cùng chia sẻ công việc, tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm trước nhân dân và tổ chức, không để những thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến tinh thần trách nhiệm và tiến độ công việc.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên đề nghị lãnh đạo 5 phòng chuyên môn mới nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn; những nhiệm vụ đang thực hiện phải tiếp tục triển khai, các công việc tồn đọng phải được phân loại, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn để xử lý. Đồng thời, từng phòng cần xây dựng chương trình công tác, phân công cụ thể đến từng cán bộ, công chức, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và những việc cần tập trung giải quyết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Cùng với đó, các phòng cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý công việc” sang “quản trị và phục vụ”, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự phục vụ người dân làm trọng tâm; giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng cục bộ, đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên bày tỏ kỳ vọng bộ máy mới không chỉ vận hành đúng quy trình mà phải chủ động giải quyết công việc, biết phối hợp, đổi mới, chịu trách nhiệm và đặt người dân ở vị trí trung tâm; qua đó xây dựng chính quyền phường kỷ cương, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ.