Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi giảm 10 độ C

Dự báo thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt. Ảnh minh họa

Không khí lạnh gây mưa tại miền Bắc

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 4/10, không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc mưa dông, nhiệt độ có thể giảm 8-10 độ C; vùng núi đêm và sáng trời rét.

Dưới tác động của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 4 đến trưa 5/10, Bắc Bộ có mưa vừa, một số nơi mưa to và dông.

Nhiệt độ tại miền Bắc dự báo giảm mạnh 8-10 độ C, trong đó khu vực phía đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ngày 5-6/10, các tỉnh, thành miền Bắc đêm và sáng trời lạnh; vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong quá trình không khí lạnh tràn về, người dân cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, ngày 4/10 nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 27 độ C. Những ngày sau, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-22 độ C.

Không khí lạnh khiến thời tiết Trung Bộ chuyển xấu

Dự báo từ đêm 4 đến ngày 6/10, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 6 đến 10/10, Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C, một số nơi cao hơn mức này.

Tổng lượng mưa tại vùng núi Bắc Bộ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-20%. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Huế có lượng mưa thấp hơn 20-40%.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-20%.

Trong tháng 10, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn không loại trừ khả năng bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.