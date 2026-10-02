[VIDEO] Hành trình về nguồn của cán bộ hưu trí Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM

Nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hướng tới Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Bộ Y tế vừa gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ, quản lý và nâng cao sức khỏe cho thế hệ người cao tuổi trên cả nước.