[VIDEO] Hành trình về nguồn của cán bộ hưu trí Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM
Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), ngày 1/10, Ban Liên lạc hưu trí (LLHT) Bộ máy Quản lý và Điều hành (QL&ĐH) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức hành trình về nguồn dành cho các cán bộ hưu trí tại khu vực Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), trở về những địa danh gắn với những dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của PETROVIETNAM.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-hanh-trinh-ve-nguon-cua-can-bo-huu-tri-bo-may-ql-dh-petrovietnam-746234.html