Dự báo thời tiết ngày 14/10

Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 27-33 độ C, vùng núi cao trời rét. Khu vực Trung bộ, phía Bắc trời nắng, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lào Cai, trưa và chiều trời nắng; đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 23-33 độ C; vùng núi cao mát mẻ, có nơi trời rét.